Trump: Demokraté mě zažalují, protože nemohou vyhrát

Americký republikánský prezident Donald Trump se na twitteru ohradil proti výzvám některých demokratů, aby šéf Bílého domu čelil ústavní žalobě vedoucí ke zbavení funkce. Takzvaný impeachment demokraté podle Trumpa chtějí jen kvůli tomu, že ho v prezidentských volbách v roce 2020 nemohou porazit.

"Jak obžalujete prezidenta, který zvítězil v možná těch největších volbách všech dob, neudělal nic špatného (žádná spolupráce s Ruskem, demokraté byli ti, kdo s ním spolupracovali), má za sebou nejúspěšnější první dva roky než jakýkoli jiný prezident a je tím nejpopulárnějším republikánem ve stranické historii?" napsal Trump.

V dalším tweetu pak poznamenal, že demokraty k impeachmentu vede vědomí, že v roce 2020 v prezidentských volbách nemohou vyhrát. "Příliš mnoho úspěchů," dodal Trump na svou adresu.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. ledna 2019

Zatímco nová demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová o možnosti zahájení procesu impeachmentu hovoří zdrženlivě, nejméně dva demokratičtí kongresmani, Brad Sherman z Kalifornie a Al Green z Texasu, by s ústavní žalobou na prezidenta souhlasili. Oba se žalobu snažili prosadit již v letech 2017 a 2018, ale sněmovní republikáni tehdy s pomocí dalších demokratů návrh zablokovali.

Sama Pelosiová impeachment neodmítá, tvrdí ale, že je to velmi kontroverzní krok, který vyžaduje podporu obou stran. Uvedla také, že je nejprve nutné počkat na výsledek práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který prověřuje ruskou roli v prezidentských volbách v USA. Mueller své pátrání zaměřil na Trumpův štáb, což prezident tvrdě kritizuje. Volební spolupráci s Moskvou Trump důrazně odmítá.

Obžalovat prezidenta je v pravomoci Sněmovny reprezentantů, která je po loňských listopadových volbách pod kontrolou demokratů. Kongresmanům k takovému kroku stačí prostá většina. Následně případ v roli soudce přebírá Senát, ve kterém mají většinu republikáni. K uznání viny v Senátu, a tím zbavení prezidenta úřadu, je potřebná dvoutřetinová většina.

How do you impeach a president who has won perhaps the greatest election of all time, done nothing wrong (no Collusion with Russia, it was the Dems that Colluded), had the most successful first two years of any president, and is the most popular Republican in party history 93%? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. ledna 2019

Pro impeachment se vyslovila i demokratická kongresmanka dvaačtyřicetiletá Rashida Tlaibová, která se stala první muslimkou zasedající ve Sněmovně reprezentantů. Na čtvrtečním setkání příznivců reformního hnutí MoveOn, kterého se zúčastnila jen několik hodin po složení kongresového slibu, Trumpovi vzkázala, že bude čelit ústavní žalobě, a počastovala ho hanlivým označením motherfucker. To v angličtině podle komunitního slovníku Urban Dictionary v základu odkazuje na sexuální aktivitu s vlastní matkou, podle kontextu ale může znamenat jako nadávka cokoli, případně být prázdným vycpávkovým slovem či dokonce v rámci svérázné debaty komplimentem.

Tlaibová kvůli vulgarismu čelí kritice, kongresmanka ale na twitteru napsala, že se omlouvat nehodlá a že vždy bude říkat pravdu. Věc komentovala i Pelosiová, která podle televize Fox News incident zlehčila. Řekla, že k tomu bude mít spíše generační poznámku, neboť ona by takový slovník nepoužila, protože se jí nelíbí, cenzorovat ale nikoho nechce.

"Neurčila jsem svým kolegům žádné jazykové standardy, ale nemyslím si, že by to bylo něco horšího, než co vyslovil prezident," dodala Pelosiová.