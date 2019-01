Trump kritizoval "svůj" Fox. Moderátorka ho nařkla ze šikany novinářů

Americký prezident Donald Trump je známý tím, že se na svém twitteru často strefuje do novinářů, zejména těch ze CNN a NBC. Nyní se ale opřel i do televizní stanice Fox News, kterou obyčejně chválí. Moderátorka zpráv se však proti vyjádření Trumpa silně ohradila a nazvala ho agresorem žurnalistů. Zprávu přinesl server USA Today.

"Nikdy bych neřekl, že to řeknu, ale myslím si, že John Roberts a Gillian Hunterová z Fox News rozumí jednání ohledně zdi ještě méně než lidé z fake news CNN a NBC," tweetoval v neděli Trump. Narážel tak na zpravodajské pokrytí stanice kolem takzvaného shutdownu, který v USA panuje už déle jak měsíc kvůli sporům ohledně financování stavby zdi na hranicích s Mexikem.

Never thought I'd say this but I think @johnrobertsFox and @GillianHTurner @FoxNews have even less understanding of the Wall negotiations than the folks at FAKE NEWS CNN & NBC! Look to final results! Don't know how my poll numbers are so good, especially up 19% with Hispanics?