Trump mával dohodou s Mexikem. Odhalil tak některé detaily

Americký prezident Donald Trump nechtěně odhalil některé detaily migrační dohody s Mexikem, která odvrátila uvalení cel na mexický dovoz do Spojených států. Informovala o tom agentura Reuters. Amerických médiím se totiž podařilo přečíst některé části textu z dokumentu, kterým před nimi šéf Bílého domu mával.

Prezident Trump odmítl novinářům sdělit podrobnosti k migrační dohodě s tím, že Mexiko samo v "pravý okamžik" odhalí, k čemu se zavázalo. Detaily smlouvy ovšem byly na listu papíru, kterým šéf Bílého domu před novináři mával. "Tady je ta dohoda," řekl Trump. Z fotografií dokumentu osvětleného slunečními paprsky se následně médiím podařilo vyčíst některé konkrétní údaje.

Dokument obsahoval mimo jiné zmínku o "45 kalendářních dnech", po kterých Spojené státy zhodnotí vývoj situace v oblasti migrace po podpisu dohody.

Mexický ministr zahraničí Marcelo Ebrard nicméně už dříve řekl, že smlouva jeho zemi dává 45 dní na snížení počtu migrantů mířících přes mexickou hranici do USA.

Šéf mexické diplomacie dodal, že jeho země bude uvažovat o tom, že vyhoví žádosti Washingtonu, aby Mexiko dostalo status bezpečné třetí země, pokud se mu do 45 dnů nepodaří zastavit migraci do USA. Do Mexika jako bezpečné třetí země by bylo možné migranty ze Spojených států bez problémů vracet, neboť by žadatelé o azyl museli na cestě ze Střední Ameriky nejprve požádat o azyl právě v Mexiku.

"Status bezpečné třetí země by připadal v úvahu, pokud bychom neuspěli," řekl Ebrard. Zároveň zdůraznil, že je přesvědčen, že Mexiko ve snaze snížit počet migrantů proudících ze Střední Ameriky do USA uspěje. V reakci na uzavření smlouvy začalo už Mexiko na hranici s Guatemalou přesouvat šest tisíc členů Národní gardy.