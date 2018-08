Trump odsoudil všechny formy rasismu

Den před prvním výročím ultrapravicové demonstrace v americkém Charlottesvillu, která přerostla v násilnosti, odsoudil prezident Donald Trump na Twitteru "všechny formy rasismu". Na neděli je do Washingtonu naplánovaná demonstrace ultrapravicových aktivistů pod heslem "Sjednoťte pravici 2".

"Násilnosti v Charlottesvillu vedly k nesmyslné smrti a rozdělení (Američanů)," napsal Trump na Twitteru. Při loňské demonstraci bělošských extremistů nazvané "Sjednoťte pravici" jeden z radikálů najel autem do davu protidemonstrantů. Jednu ženu zabil a dvě desítky osob zranil. Trump následně vyvolal kritiku prohlášením, že zodpovědnost za násilí nesou obě strany.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!