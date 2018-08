Trump: Peníze na údajné milenky šly z mé kapsy, ne z kampaně

O penězích, které měly umlčet údajné milenky Donalda Trumpa, se nynější prezident dozvěděl až poté, co byly vyplaceny. Šéf Bílého domu to ve středu řekl v rozhovoru pro televizi Fox News. Peníze byly prý vyplaceny z jeho peněženky a nikoli z fondů na vedení volební kampaně, takže o prohřešek nejde.

Skandál kolem statisícových částek, které tehdejší Trumpův právník Michael Cohen zaplatil za mlčení pornohvězdě Stormy Daniels a modelce Karen McDougalové, s nimiž měl ženatý Trump údajně poměr, rozbouřila Cohenova úterní výpověď před newyorským soudem.

Advokát se přiznal, že peníze oběma ženám vyplatil, mimo jiné i z podvodně získané hypotéky, aby si v době vrcholící volební kampaně vynutil jejich mlčení o Trumpových prohřešcích. K výplatě peněz přes fingované firmy ho údajně navedl Trump. Podle amerických žalobců jde o porušení zákonů o financování volební kampaně, protože výdaj bezprostředně se vztahující k volbám se neobjevil na úředně prověřovaných výkazech.

Chtěl si zvýšit skóre ve volbách

"Dozvěděl jsem se to až pak," řekl ve středu prezident americké televizi. "Peníze nepocházely z financování kampaně... nebyly to peníze na kampaň, byly moje," prohlásil. "Když jsem se o tom (o Cohenově přiznání) dozvěděl, moje první otázka byla - čerpaly se (peníze) z kampaně? Pak by to byl trochu problém. Ale z kampaně nebyly, což je skvělé, nebylo to ani porušení pravidel," dodal.

Cohen v úterý pod přísahou vypověděl, že Trump ho platbou pro Stormy Daniels a McDougalovou pověřil, aby zvýšil své šance ve volbách. Trumpovo interview pro Fox News je tak s Cohenovým tvrzením v přímém rozporu.

Vztahy se ženami popírá

Cohen před soudem vypověděl, že platbu mu nahradila Trump Organisation, společnost zastřešující prezidentův byznys. Prezident vyplacení peněz už před časem přiznal, pletky s oběma ženami ale popírá.

Žalobci v Cohenově kauze se na rozdíl od šéfa Bílého domu domnívají, že vynaložené prostředky se kampaně týkaly. Měly být evidovány, protože měly zabránit skandálu poškozujícímu Trumpa v souboji s protikandidátkou Hillary Clintonovou. Financovat kandidátovi volební kampaň navíc podle amerických zákonů podnikatelské subjekty nesmějí.