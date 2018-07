Trump pohrozil, že je připraven kvůli migraci ochromit vládu

Americký prezident Donald Trump v neděli pohrozil, že je připraven ochromit činnost federální vlády, pokud demokraté odmítnou hlasovat pro jeho návrhy řešení imigrace, včetně stavby zdi na americko-mexické hranici. Informovala o tom agentura AP. Vláda má financování schválené jen do 30. září, na dalším se musí dohodnout prezident a Kongres.

"Byl bych ochoten ochromit činnost vlády, pokud nás demokraté nepodpoří hlasy pro pohraniční bezpečnost, která zahrnuje i zeď!" napsal americký prezident na twitteru. Spojené státy podle něj musí přejít na systém imigrace založený na zásluhách. Vyzval také ke zrušení vízové loterie. "Potřebujeme, aby do naší země přicházeli skvělí lidé," dodal.

I would be willing to "shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!