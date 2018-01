Trump šokoval urážkou migrantů. Veřejnost se za ně postavila

Americký prezident Donald Trump čelí tvrdé kritice za vulgární a neuctivý výraz, který podle médií použil ve čtvrteční debatě se senátory na adresu přistěhovalců z Haiti a afrických zemí. Bulvární deník New York Daily News v reakci na to prezidenta v pátečním vydání na titulní straně zesměšnil nelichotivou ilustrací exkrementu s Trumpovým účesem. Bývalý mexický prezident Vicente Fox pak Trumpova ústa přirovnal k žumpě.

"Když si prezident vymýšlí, je z toho obvykle lež jako věž. Když ale mluví pravdu, vyjde z toho dechberoucí bizarnost," napsal list Miami Herald. Zároveň poznamenal, že Trump nemá žádnou úctu k lidem tmavé pleti.

Deník se také domnívá, že Trumpovo rozhořčení nad tím, že do USA se stěhují lidé z "prdelí světa", jak je možné výraz "shithole country" přeložit, či z kdejakého zapadákova, možná znamená, že podobně prezident smýšlí i o jižní Floridě. V této části USA totiž žije mnoho obyvatel karibských států, kteří se do USA uchýlili kvůli politické či hospodářské situaci ve vlasti.

"Lidé sem přicházejí, protože věří, že se s nimi bude zacházet spravedlivě, protože jejich vlasti jsou spíše než zapadákovem utopené v zoufalství. Přicházejí, protože až do 19. ledna 2017 byly Spojené státy zemí s otevřenou náručí," vysvětlil Miami Herald s poukazem na Trumpův nástup do funkce loni 20. ledna.

Deník rovněž uvedl, že již v podstatě chápe Trumpovy myšlenkové pochody a to, že věří, že mezi bělošskými rasisty jsou i milí lidé, jak v minulosti prohlásil.

Bývalý mexický prezident Vicente Fox na Twitteru spustil anketu, ve které se uživatelů ptá, zda by se změnil výsledek voleb, kdyby rasistické a barbarské komentáře Trump pronášel i během kampaně. V dalším tweetu přirovnal Trumpova ústa k nejšpinavější žumpě světa. "Jakým právem prohlašujete, kdo je v Americe vítán, a kdo ne. Americká velikost spočívá v rozmanitosti - nebo jste zapomněl na svůj původ, Donalde?" napsal Fox.

Přistěhovalci z Haiti, které média oslovila, jsou nejnovějším Trumpovým prohlášením šokováni. "Je to za hranicí politiky. Ten člověk nemá úctu k nikomu. Snažím se nepropuknout v pláč," citovali novináři Farah Larrieuxovou, která se do USA uchýlila po přírodních katastrofách, které její zemi postihly. Dodala, že Trumpovy poznámky jsou rasovou kampaní proti imigrantům.

"Nemyslím si, že to jde nějak omluvit," řekl o prezidentových slovech člen Senátu amerického státu Illinois Kwame Raoul, jehož rodiče v 50. letech přišli do USA z Haiti. "Sám ukazuje, že je nezpůsobilý a neznalý historie této země a také toho, co přistěhovalci, obzvláště ti z Haiti, této zemi přinesli," uvedl.

Trump v diskusi se senátory prohlásil, že by se do USA měli stěhovat spíše lidé z Norska. V reakci na to švédský pracovník v sociálních službách Ulf Fogelström na Twitteru poznamenal, zda Trump ví, že Norsko sousedí se Švédskem. Narážel tak na jeho loňský projev o terorismu, kdy se zděsil nad tím, co se "uplynulé noci stalo ve Švédsku". "Švédsko. Kdo by to byl řekl? Švédsko," dodal tehdy. Ve Švédsku se ale nic nestalo, což potvrdilo i švédské ministerstvo zahraničí.