Trump tvrdí, že do vyšetřování Kavanaugha FBI nezasahuje

Americký prezident Donald Trump a jeho mluvčí se ohradili proti informacím, podle nichž Bílý dům omezil rozsah vyšetřování údajných sexuálních útoků kandidáta na soudce nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha.

Televize NBC a deník The Wall Street Journal (WSJ) uvedly, že Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nedostal povolení zabývat se případem třetí ženy, která Kavanaugha obvinila. Trump řekl, že vyšetřovatelé mají volné pole působnosti.

Trump přitom už na začátku nařídil, že vyšetřování má být "omezené v rozsahu a hotové do jednoho týdne". Bílý dům v tomto případě může pro práci agentů FBI vytyčovat hranice, neboť nejde o kriminální vyšetřování, nýbrž jen o pokračování dříve prováděného zkoumání Kavanaughovy kariéry. Trump by také mohl po obdržení nových zjištění nařídit další etapu.

"NBC News (jako obvykle) nesprávně uvedla, že limituji FBI ve vyšetřování soudce Kavanaugha a svědků jen na určité osoby. Ve skutečnosti chci, aby vyzpovídali každého, kdo je pro ně vhodný, podle jejich uvážení," napsal americký prezident na twitteru.

NBC a WSJ s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s vyšetřováním uvedly, že FBI se bude zabývat jen obviněními profesorky psychologie Christine Blaseyové Fordové a Kavanaughovy univerzitní spolužačky Deborah Ramirezové. Případem Julie Swetnickové, který se objevil jako poslední, prý FBI na požadavek Bílého domu prošetřovat nebude.

"Mají volné pole působnosti, aby učinili cokoli, co je potřeba," řekl Trump v sobotu novinářům. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová dnes uvedla, že podmínky vyšetřování diktuje senát. Trumpova poradkyně Kellyane Conwayová ale zopakovala, že vyšetřování má omezený rozsah, a dodala, že by nemělo jít o "rybářskou výpravu". Co přesně je oním omezeným rozsahem myšleno, neřekla. "To je na FBI. Jinými slovy, u těch specifických rozhovorů nejsem," dodala.

Conwayová ve stejném rozhovoru v televizi CNN překvapila moderátora Jakea Tappera, když poznamenala, že i ona se stala obětí sexuálního napadení. "Nečekám, že soudce Kavanaugh nebo Jake Tapper nebo (senátor) Jeff Flake nebo vůbec kdokoli zato bude hnán k zodpovědnosti. Musíte nést zodpovědnost za své vlastní chování," řekla.

Obvinění z pokusu o znásilnění a dalšího nevhodného chování výrazně zkomplikovalo nominaci washingtonského soudce Kavanaugha na nejvyšší soud a učinila z procesu drama sledované miliony Američanů. Vývoj bude podle mnohých komentátorů mít v listopadových volbách do Kongresu neblahé následky pro republikány, také však může výrazně poznamenat pověst nejvyššího soudu. Zároveň jde o klíčovou nominaci, která může těsně před očekávaným převzetím Kongresu demokraty převážit rovnováhu sil v senátu nejvyššího soudu na stranu konzervativně smýšlejících soudců.