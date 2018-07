Trump: Už nikdy nevyhrožujte USA, jinak ponesete následky

Írán by už nikdy neměl vyhrožovat Spojeným státům, jinak pocítí důsledky tohoto chování. Íránskému prezidentovi Hasanu Rúhánímu to na svém Twitteru vzkázal jeho americký protějšek Donald Trump. Reagoval tak na ostrou kritiku americké kampaně proti íránskému vedení, o níž v neděli informovala agentura Reuters, ze strany Teheránu. Podle Rúháního by "Amerika měla vědět, že válka s Íránem je matkou všech válek".

"Už nikdy nevyhrožujte Spojeným státům, jinak ponesete následky, jakým v dějinách čelil dříve jen málokdo. Už nejsme zemí, která bude tolerovat vaše vyšinutá slova o násilí a smrti. Dejte si pozor!" uvedl Trump na svém Twitteru.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!