Trumpova zeď je v jeho návrhu státního rozpočtu, má stát 196 miliard

Americký prezident Donald Trump ve svém návrhu rozpočtu na rok 2020 požaduje 8,6 miliardy dolarů (196 miliard korun) na hraniční zeď s Mexikem. Návrh rozpočtu má Bílý dům zaslat Kongresu podle listu The New York Times v pondělí. Předznamenává to další boj o financování hraniční zdi, kterou Trump slíbil voličům v předvolební kampani a na jejíž financování zatím nezískal podporu Kongresu, napsal The Wall Street Journal (WSJ).

Návrh s názvem "Rozpočet pro lepší Ameriku: Dodržené sliby. Daňoví poplatníci na prvním místě." počítá s pětiprocentním snížením výdajů v oblastech mimo obranu a s navýšením peněz na určité armádní výdaje a na zdravotní služby pro veterány. V rozmezí deseti let navrhuje škrty ve výši 2,7 bilionu dolarů na výdaje mimo obranu.

Ačkoli se nepočítá s tím, že Kongres návrh v této podobě schválí, dokument lze považovat za přehled priorit administrativy na příští rok, soudí WSJ. Nový fiskální rok začne 1. října.

Mezi demokraty, kteří ovládají dolní komoru Kongresu, informace o podobě Trumpových rozpočtových požadavků vyvolaly kritiku, mezi republikány, kteří mají většinu v Senátu, je reakce složitější. Mnozí sice považují Trumpův požadavek za nerealistický, avšak oceňují, že se prezident snaží peníze na zeď získat v rámci rozpočtové debaty. Šéf Bílého domu kvůli snaze přimět Kongres ke schválení peněz na hraniční bariéru zablokoval na přelomu roku financování části vládních institucí a v únoru vyhlásil stav nouze, aby zákonodárce obešel.

Postavení hraniční zdi patřilo k hlavním slibům Trumpovy předvolební kampaně. Kongres ale nevyšel vstříc jeho požadavku, aby mu letos na tento projekt schválil 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun). Dekretem o stavu nouze si prezident otevřel cestu k čerpání až osmi miliard z jiných vládních fondů. Proti prezidentovu stavu nouze už hlasovala Sněmovna reprezentantů a zřejmě proti ní bude i Senát. Prezident ale má možnost rozhodnutí Kongresu vetovat.

Rozpočtový požadavek na 8,6 miliardy dolarů se skládá z pěti miliard pro ministerstvo vnitřní bezpečnosti a 3,6 miliardy pro ministerstvo obrany. Podle zdroje z administrativy, který cituje WSJ, to má umožnit vybudovat nebo nahradit stávající struktury na hranici v délce přes 1100 kilometrů. Celá hranice měří přes 3200 kilometrů a část plotu je už vybudovaná.