Trumpův personální šéf Kelly chystá rezignaci, tvrdí CNN

Personální šéf Bílého domu John Kelly se v nejbližších dnech stane další obětí změn, které ve své administrativě činí prezident Donald Trump. Informovala o tom v pátek televize CNN, podle jejíchž zdrojů je Kellyho demise otázkou několika dní. Nahradit by jej mohl dosavadní personální ředitel úřadu viceprezidenta Mika Pence Nick Ayers.

Kelly strávil ve funkci téměř rok a půl a až do letošního léta měl s Trumpem přátelské vztahy. Prezident jej v červenci požádal, aby ve funkci zůstal až do roku 2020, s čímž Kelly souhlasil.

Podle zdrojů CNN se však jejich vztahy v posledních týdnech zhoršily a oba muži spolu přestali komunikovat. Kellyho odchod je údajně vůlí obou stran.

Americká média již v polovině listopadu informovala, že Trump chystá několik personálních změn včetně Kellyho odvolání. Personální šéf podle lidí z Trumpova okolí ztratil prezidentovy sympatie zejména kvůli svému spojenectví s ministryní vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenovou zodpovědnou za migrační problematiku, s jejíž prací není Trump spokojen a hodlá ji rovněž uvolnit z funkce.

Trump sahá k personálním změnám ve vládě a ve svém úřadě na poměry amerických prezidentů nezvykle často. Dosud posledním významným vládním činitelem, kterého odvolal z funkce, byl před měsícem ministr spravedlnosti Jeff Sessions.

U.S. White House chief of staff John Kelly is expected to resign in coming days, U.S. media reports on Friday pic.twitter.com/pAcD8oJwpy