Tusk: Ameriko, važ si svých spojenců. Nemáš jich tak moc

Evropané v současnosti vydávají na obranu více peněz než Ruská federace a stejně jako Čína, vzkázal předseda Evropské rady Donald Tusk před středečním summitem NATO americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Trump si podle něj může být jistý, že tyto peníze jsou příspěvkem ke společné obraně USA i Evropy, což se o čínských či ruských obranných výdajích "s jistotou říci nedá". Trump téměř současně před odletem do Bruselu na twitteru zopakoval, že alianční státy musí platit na obranu více a že nynější stav je z pohledu USA nespravedlivý.

Trump dává před summitem opakovaně najevo, že evropští spojenci by na společnou obranu měli přispívat více, USA podle šéfa Bílého domu nemohou být "kasičkou", ze které se platí společná obrana. Ostře formulovaný dopis, v němž nízké obranné výdaje spojencům vyčítá, Trump podle amerických médií poslal například do Německa, Belgie, Norska, Kanady, Itálie, Portugalska nebo do Španělska. Česká vláda Trumpův dopis neobdržela.

Trump na twitteru požadavek zvýšení zbrojních rozpočtů zemí NATO zopakoval. "Státy NATO musí platit více," napsal prezident. Uvedl také, že USA vynakládají na obranu ostatních více než jakákoli jiná země, což se musí změnit, a že Washington navíc doplácí ještě 151 miliard dolarů (3,3 bilionu korun) v rámci obchodního deficitu s Evropskou unií.

"Drahá Ameriko, važ si svých spojenců. Koneckonců nemáš jich tak moc," poznamenal Tusk ještě předtím, než se objevila informace o nejnovějším Trumpově tweetu. Evropské země podle předsedy Evropské rady obranné výdaje zvyšují, protože respekt může mít jen dobře připravený spojenec. Peníze jsou podle něj důležité, ale skutečná solidarita je ještě významnější.

Tusk jednoznačně odmítl Trumpovo tvrzení, že jen USA samotné chrání Evropu, když připomněl, že Evropa jako první jasně reagovala po 11. září 2001, kdy se odehrála bezprecedentní série teroristických útoků ve Spojených státech. "Evropští vojáci bojují v Afghánistánu po boku amerických. 870 hrdinných mužů a žen z Evropy obětovalo své životy, včetně 40 z mé země, z Polska," podotkl bývalý polský premiér.

Tusk vyzval Trumpa, aby měl toto na paměti nejen ve středu a ve čtvrtek na summitu NATO v Bruselu, ale především o pár dní později, při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách.

"Je vždy dobré vědět, kdo je váš strategický přítel a kdo je váš strategický problém," uzavřel Tusk.