Twitter by mohl mít nového ředitele koncem letošního roku, řekl Musk

Sociální síť Twitter by mohla mít nového generálního ředitele koncem letošního roku. Řekl to na summitu v Dubaji Elon Musk, který Twitter koupil koncem loňského roku a nyní firmu vede. Podle Muska je konec roku dobré načasování, protože očekává, že platforma sociálních médií bude stabilní.

"Myslím, že potřebuji stabilizovat organizaci a jen se ujistit, že je finančně zdravá a že je jasně stanoven podrobný plán produktů," řekl Musk. "Nevím, hádám, že pravděpodobně ke konci tohoto roku by bylo dobré načasování najít někoho jiného, kdo by společnost řídil, protože si myslím, že by měla být ve stabilní pozici kolem, víte, koncem tohoto roku," dodal na dotaz, kdy jmenuje nového ředitele. Musk se summitu účastní virtuálně.

Musk koncem prosince na Twitteru uvedl, že odstoupí z funkce generálního ředitele firmy, jakmile najdete někoho dostatečně bláznivého, aby tuto práci vzal. Dodal, že bude pouze řídit týmy softwaru a serverů.

Musk zbohatl nejprve díky finančním stránkám PayPal, poté vytvořil firmy SpaceX vyrábějící vesmírné lodě a Tesla, která vyrábí elektromobily. V posledních měsících je však v centru pozornosti kvůli nákupu sociální sítě Twitter za 44 miliard USD (975 miliard Kč).

Musk na summitu nabídl 35minutovou diskusi týkající se obav z umělé inteligence, kolapsu civilizace a možnosti příchodu mimozemšťanů. Otázky týkající se Twitteru se však neustále vracely. Musk uvedl, že Tesla i SpaceX jsou schopny fungovat i bez jeho přímé každodenní účasti.

Časopis Forbes odhaduje Muskovo jmění na necelých 200 miliard USD (4,4 bilionu Kč). V žebříčku nejbohatších lidí světa mu patří druhá příčka, za francouzským majitelem firmy vyrábějící luxusní zboží Bernardem Arnaultem, napsala agentura AP.