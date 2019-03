USA chce zvýšit tlak na Madura. Vojáky ale do země nevyšle

Spojené státy nepřipravují vojenský zásah proti režimu venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, jak Rusové naznačují, chtějí proti němu ale ještě více zvýšit politický tlak. V pátek to podle agentury Reuters prohlásil zvláštní zmocněnec USA pro Venezuelu Elliott Abrams.

Na možnost amerického vojenského vpádu do Venezuely po setkání s venezuelskou viceprezidentkou Delcy Rodríguezovou v Moskvě v pátek upozornil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Uvedl také, že USA se chystají nakoupit v jisté východoevropské zemi zbraně, které pak hodlají dopravit do blízkosti Venezuely. Abrams nicméně prohlásil, že Washington žádnou vojenskou intervenci nepřipravuje.

Americký zmocněnec dále řekl, že USA budou pokračovat v nátlaku na Madura. Jako příklad zmínil rozšíření zákazu cestování do USA pro desítky osob spojovaných s venezuelským autoritářem. Washington rovněž společně s dalšími státy zvažuje možnosti, jak proti venezuelskému režimu kolektivně postupovat.

Uvedl také, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa debatuje o návrhu, který by Venezuelanům v USA poskytl dočasný ochranný status. Díky tomu by mohli v USA dočasně žít a pracovat. Rozhodnutí v této věci ale podle Abramse ještě nepadlo.

Abrams dále vyjádřil obavy, zda se bude moci venezuelský opoziční lídr Juan Guaidó, kterého šedesátka států od ledna uznala prezidentem s úkolem uspořádat svobodné volby, bezpečně vrátit do země. Guaidó před týdnem odjel na diplomatickou misi do Kolumbie, poté do Brazílie a přijel do Paraguaye, kde řekl, že v posledních dnech opustilo Madurovu stranu na 600 vojáků. Ještě v pátek Guaidó odjede do Argentiny, kde se setká s tamním prezidentem Mauriciem Macrim.