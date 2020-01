USA vyzvaly k evakuaci amerických občanů z Iráku

USA v pátek prostřednictvím svého velvyslanectví v Bagdádu vyzvaly k okamžité evakuaci amerických občanů z Iráku. Pokyn přišel krátce po americkém nočním útoku, při němž byl v Bagdádu zabit íránský generál.

"Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států," stojí v doporučení.

Americké ministerstvo zahraničí také oznámilo, že kvůli úternímu útoku na velvyslanectví v irácké metropoli úřad přerušil konzulární služby. "Američtí občané by se k velvyslanectví neměli přibližovat," stojí v prohlášení ministerstva.

Americká armáda v noci na pátek zabila v Bagdádu íránského generála Kásema Solejmáního a několik dalších osob včetně vlivného velitele iráckých milicí.

Útok vyvolal ostrou reakci v Teheránu i v Bagdádu, neschvalují ho i jiné země a Írán stejně jako jeho spojenecké milice hrozí odvetou.

Před americkým velvyslanectvím v Bagdádu se konala tento týden demonstrace, jejíž účastníci zaútočili na vnější zeď areálu a vypálili recepci. Rozešli se až druhého dne, ve středu.