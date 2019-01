USA znásobí tlak na Írán, stažení vojsk na to nebude mít vliv

Spojené státy vyvinou v příštích týdnech další tlak na Írán, a to jak obchodní, tak diplomatický. V Ammánu to řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který se vydal na okružní cestu za spojenci USA na Blízkém východě. Jejím cílem je podle agentury AP koordinovat protiíránskou kampaň. USA loni odstoupily od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a obnovily protiíránské sankce.

Pompeo má kromě Jordánska navštívit také Egypt a několik zemí v oblasti Perského zálivu. Ministr je v oblasti v době, kdy ohlášení o stažení amerických vojáků ze Sýrie vyvolalo zmatek.

V Ammánu Pompeo prohlásil, že toto rozhodnutí nezkomplikuje americkou kampaň proti Íránu. Spojenci včetně Jordánska prý souhlasí s Washingtonem v tom, že Írán představuje pro celou oblast "ohromné riziko". "Prezidentovo rozhodnutí stáhnout naše lidi ze Sýrie nijak neovlivní naše možnosti v této věci. V příštích dnech a týdnech uvidíte, že zdvojnásobíme nejenom diplomatické, ale i obchodní úsilí vyvolat tlak na Írán, abychom dosáhli toho, co jsme ohlásili (loni) v květnu," řekl Pompeo. Právě v květnu 2018 USA odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a potom následovaly americké sankce proti Teheránu.

Ministr se sešel se svým jordánským protějškem Ajmánem Safadím a později ho přijal také král Abdalláh II. V rozhovoru s panovníkem se Pompeo zmínil o projevu, který má v úterý večer místního času (v noci na středu SEČ) pronést prezident Donald Trump. Podle Pompea se bude týkat hlavně americko-mexické hranice. "Bude to hlavně o naší jižní hranici. Viděl jsem předběžnou verzi projevu; (Trump) sdělí mnoho novinek," řekl Pompeo.

Podle agentury AFP šéf americké diplomacie navštíví ještě Egypt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Katar, Saúdskou Arábii, Omán a Kuvajt. Washington také naznačil, že Pompeo by mohl jet i do Bagdádu, ale to zatím ministerstvo zahraničí nepotvrdilo.