USA zpřísnily azylové podmínky. Rodina není sociální skupinou

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zpřísnila azylové podmínky, pro udělení právní ochrany nově nechce uznávat to, že žadatel se o azyl uchází ze strachu z pronásledování na základě rodinných vazeb. Změny v pondělí oznámil ministr spravedlnosti USA William Barr.

Barr, který má z titulu své funkce pravomoci zvrátit verdikty imigračních soudů, změnu obhajuje tím, že příbuzenské vztahy neutváření sociální skupinu. Dosud v USA platilo, že azyl bylo možné získat, pokud žadatel prokázal, že mu hrozí stíhání kvůli rase, vyznání, národnosti, politickému přesvědčení či příslušnosti k určité sociální skupině. A do sociálních skupin byla řazena i rodina. Jako příklad zmínila agentura AP matku, která o azyl požádala kvůli tomu, že její život byl ohrožen, když se její syn odmítl přidat ke gangu.

Ministr spravedlnosti ke změně přikročil v případu, kdy jistý Mexičan žádal v USA o azyl, protože jeho rodina byla ohrožena poté, co jeho otec odmítl drogovému kartelu poskytnout svůj obchod. Podle Barra to, že nějaká kriminální organizace vyhrožuje jisté skupině lidí, neznamená, že tito lidé tvoří určitou sociální skupinu. Ani rodina takovou sociální skupinu netvoří, pokud by neprokázala, že je v očích tamní společnosti sociálně odlišná, míní ministr.