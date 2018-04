Útočnice v sídle YouTube střelila několik lidí, pak se zabila

Žena, která podle policie zranila nejméně čtyři lidi v kalifornském sídle internetové společnosti YouTube, je mrtvá. Policisté našli její tělo poté, co zřejmě spáchala sebevraždu, sdělil médiím šéf místní policie. Stav jednoho ze zraněných je kritický. Policisté zatím stále prohledávají centrálu firmy a pátrají po možném komplici. Motiv činu ani identita pravděpodobné pachatelky nejsou známy.

Policie v úterý po poledni místního času (po 22:00 SELČ) uzavřela okolí komplexu ve městě San Bruno a vyzvala lidi, aby se k místu nepřibližovali. Na místo dorazily desítky policejních vozů a množství sanitek.

Podle některých zaměstnanců byla uvnitř budovy slyšet nejméně desítka výstřelů. Velkou část lidí už policie evakuovala.

Šéf místní policie Ed Barberini uvedl, že během prohledávání komplexu objevili policisté tělo mrtvé ženy, která patrně spáchala sebevraždu. Podle Barberiniho jde patrně o střelkyni.

Svědek citovaný televizí CBS News popsal, že střelba začala přímo uvnitř sídla největšího světového videoportálu při narozeninové oslavě a že viděl nejméně tři zraněné lidi.

"Když jsem byl u svého stolu, slyšel jsem výstřely a viděl lidi utíkat. Teď jsem zabarikádován v místnosti se spolupracovníky," napsal na twitteru jeden ze zaměstnanců Vadim Lavrusik. O čtvrt hodiny později dodal, že již byli s kolegy evakuováni.

Sanitky převezly zraněné do dvou nedalekých nemocnic. Nemocnice v San Francisku uvedla, že šestatřicetiletý muž je v kritickém stavu, dvaatřicetiletá žena má vážné zranění a o pět let mladší žena má jen lehčí poranění.

