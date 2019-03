V Alabamě řádilo tornádo. Vzalo 22 životů i několik domů

Pravděpodobně úder tornáda si v americkém státě Alabama v neděli vyžádal nejméně 22 obětí včetně dětí a neupřesněný počet zraněných, z toho několik vážně. Aktualizovanou bilanci oznámil šerif nejhůře postiženého okresu Lee County Jay Jones. Počet mrtvých podle něj nejspíš ještě poroste, protože někteří lidé jsou stále pohřešováni.

Pátrání ale záchranáři po setmění přerušili, neboť vzhledem k množství sutin je to nebezpečné. Pokračovat v něm budou za rozbřesku. Materiální škody označil Jones v rozhovoru s tiskem za "katastrofální".

Záběry z Alabamy ukazují poškozené nebo zcela zničené rodinné nebo mobilní domy a popadané stromy, na mnoha místech nefunguje elektřina. Živel za sebou podle šerifa zanechal pruh zdevastované země v délce několika kilometrů a o šířce až 400 metrů. Na místě zasahují desítky záchranářů, pomáhají jim drony osazené termokamerou a speciálně cvičení psi.

Největší spoušť po tornádu podle amerického tisku zůstala v obci Beauregard, která leží asi 95 kilometrů východě od metropole státu Montgomery. Některá americká média uvádějí, že oblast možná zasáhlo hned několik tornád krátce po sobě.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!