V Guayaquilu dávají nebožtíky na ulici, pohřební služby nestíhají

Ekvádorská armáda za poslední tři dny odvezla z domovů i ulic města Guayaquil na 150 mrtvých těl, informovala místní média. Podle nich v tomto téměř třímilionovém městě panuje už několik dní chaos, protože pohřební služby kvůli koronavirové pandemii nestíhají práci. Nemají dostatek rakví ani ochranných prostředků, takže někteří zaměstanci se bojí s nebožtíky pracovat. Lidé tak mají doma své zesnulé blízké i několik dní, někteří je z hygienických důvodů dávají ven na chodníky.

Město Guayaquil, druhé největší v zemi, je hlavním městěm provincie Guayas, kde je situace s nákazou v Ekvádoru nejhorší. V celé zemi evidují za měsíc od prvního potvrzeného případu už na 2800 nakažených a stovku obětí. Sedmdesát procet z nakažených i obětí je přitom právě v provincie Guayas.

Kvůli dramatické situaci v provincii vláda oznámila, že tam zřídí nový hřbitov, což vedlo na sociálních sítích ke spekulacím o pohřbívání do hromadného hrobu. To ale odmítl šéf speciálního týmu složeného z vojáků a policistů, který vláda kvůli situaci v této provincii zřídila. "Nebudou to žádné společné hroby, všichni budou mít křesťanský pohřeb do jednotlivých hrobů," uvedl v úterý Jorge Wated.

"Obešel jsem nejméně pět pohřebních ústavů, všude mi řekli, že nejsou rakve," popsal situaci ve městě Guayaquil deníku El Comercio ve středu Damaris Román, jehož otec zemřel v sobotu na infarkt. Podle majitele jednoho z pohřebních ústavů není dostatek rakví i proto, že řemeslníci nemohou v těchto dnech sehnat dřevo a laky k výrobě.

Situaci pozůstalým komplikuje i dlouhý denní zákaz vycházení, který v Ekvádoru už více než týden platí od 14.00 hodin do 5.00. Na jeho dodržování dohlíží policie, která ukládá za porušení pokuty. Už ale hrozí také tresty vězení od jednoho do tří let.