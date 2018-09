V internačních centrech je rekordní počet dětských migrantů

Přestože z amerických internačních středisek byly propuštěny stovky dětí migrantů odebraných rodičům při pokusu o ilegální přechod hranic USA, celkový počet dětí v těchto zařízeních je rekordně vysoký. Napsal to americký deník The New York Times (NYT) s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví, které získal od členů Kongresu. Podle NYT se ve federálních centrech nyní nachází 12 800 dětí, což je pětkrát více než loni v létě. Nárůst je podle listu dán pomalejším umisťovacím procesem a kapacita středisek je téměř naplněná.

Podle NYT bylo v květnu 2017 ve federálních internačních centrech 2400 dětí. "Prudký nárůst počtu dětí v nich ale není dán větším množstvím dětí přicházejících do USA, ale klesajícím počtem dětí, kterým úřady umožní žít s příbuznými nebo s dalšími sponzory," uvedl NYT.

Většina dětí v centrech totiž dorazila do Spojených států sama, bez rodičů. Mnoho z nich jsou teenageři ze Střední Ameriky. Umístěni byli do zhruba stovky středisek v USA. Nejvíce těchto zařízení se nachází při jihozápadní hranici země.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb se hájí tím, že postupuje v zájmu dětí, neboť ty by se mohly snadno stát kořistí obchodníků s lidmi. Úřad v prohlášení podle deníku New York Post uvedl, že s ohledem na bezpečnost a blaho dětí musí pečlivě prověřovat, kam je umístí.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa se sice snaží počet migrantů přicházejících do Spojených států ze středoamerických zemí omezit, hranice ale překračuje podle NYT přibližně stejný počet dětí jako v uplynulých letech. Velký rozdíl je ovšem v tom, že kvůli obavám souvisejícím s přísnější americkou migrační politikou jsou nyní příbuzní nebo přátelé rodin méně ochotni se o děti postarat - například proto, že sami nemají v pořádku doklady a hrozí jim deportace.

Kapacita středisek je teď téměř naplněná a panují obavy, že v případě náhlého příchodu většího množství migrantů by mohl být systém zcela zahlcen. "I kdyby žádný takový příliv migrantů nenastal, centra brzy vyčerpají svou kapacitu, pokud se něco nezmění," řekl NYT Mark Greenberg, který měl tato střediska na starosti za vlády předchozího prezidenta Baracka Obamy.

Současná americká administrativa podle NYT ale už patrně jedná, neboť v úterý oznámila, že ztrojnásobí počet míst v provizorním stanovém městečku v texaském Tornillu. Do konce roku se tam má vejít až 3800 dětí. Ochránci lidských práv a členové Kongresu tento přístup podle NYT kritizují s tím, že podmínky v přeplněných dočasných centrech jsou oproti klasickým střediskům mnohem horší.

Od počátku května, kdy Trumpova administrativa zahájila politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci, bylo od rodičů podle americké vlády odloučeno více než 2300 dětí, které skončily v detenčních zařízeních. Praxe vzbudila v USA i ve světě vlnu nevole a v červnu Trump toto opatření zrušil.