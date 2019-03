V Montrealu útočník pobodal kněze během ranní mše

Katolický kněz byl v pátek ráno během ranní mše v chrámu sv. Josefa v Montrealu napaden a pobodán. Útočník byl zadržen, uvedla kanadská televize CTV na svém webu.

"Svědci uvedli, že kněz sloužil mši a náhle se na něj vrhl muž a napadl jej ostrým předmětem," uvedla policejní mluvčí Caroline Chèvrefilsová podle webu Globalnews.ca.

Útočníka okamžitě po činu zadrželi hlídači, kteří jej předali policistům. "Podezřelého zatkli policisté, kteří jej převezli na vazební věznice, kde bude vyslechnut vyšetřovateli," řekla agentuře AFP policejní mluvčí.

Lékaři ošetřili kněze na místě a pak jej odvezli do nemocnice. Podle úřadů utrpěl lehčí zranění na horní části těla, jeho život ohrožen není.

Heavy police presence in front of Montreal‘s St. Joseph’s Oratory after reports a priest was stabbed during a televised mass. Apparently he will be ok. pic.twitter.com/NV2xWiKoan