V USA hlásí přes 1500 úmrtí za den

Spojené státy za uplynulý den registrovaly dalších 1568 úmrtí pacientů s covidem-19, méně než předchozí den. Vyplývá to z dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově sleduje. Celkový počet obětí v zemi vzrostl na 78 746. Celkem se nákaza potvrdila u více než 1,3 milionů lidí.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla co do počtu nakažených i obětí nejtvrději na světě. Země eviduje více než 1000 úmrtí každý den už od 1. března, uvedla agentura AFP. Dosud nejvyšší zaznamenaný počet úmrtí byl v polovině dubna, kdy zemřelo přes 3100 pacientů.

Ve dvou amerických státech s největší koncentrací potvrzených případů covidu-19 nicméně i nadále klesají počty pacientů hospitalizovaných kvůli nákaze. Uvedli to v sobotu guvernéři New Yorku a New Jersey Andrew Cuomo a Phil Murphy.

Rusko překonalo hranici 200 000 potvrzených případů koronaviru

V Rusku se nákaza koronavirem prokázala od začátku pandemie už u 209.688 lidí. Za poslední den tam místní laboratoře evidují 11 012 pozitivních testů na SARS-CoV-2, což je dosud druhý nejvyšší zaznamenaný denní počet v zemi. Komplikacím spojeným s nákazou v zemi podlehlo dalších 88 lidí, čímž celkový počet zemřelých dosáhl 1915. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters.

Rusko tento týden co do počtu potvrzených případů koronaviru předstihlo Francii a Německo a stalo se pátou nejvíce zasaženou zemí na světě. Británie a Itálie nyní Rusko překonávají o méně než 10 000 nakažených, Španělsko o necelých 15.000. V těchto zemích však nových infekcí přibývá mnohem pomaleji. Spojené státy, které jsou nejpostiženější zemí světa, evidují 1,3 milionu potvrzených případů.

Rusko nicméně hlásí oproti velkým evropským státům výrazně méně zemřelých s covidem-19. Podle místních úřadů je to tím, že země v posledním týdnu znatelně zvýšila počet prováděných testů, čímž vysvětlují i velké denní přírůstky nakažených z posledních dní. Tempo šíření viru v zemi proto podle nich neodpovídá nárůstu nových případů.

Podle agentury AFP však někteří odborníci v Rusku tuto interpretaci zpochybňují. Vysoký činitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan v pátek prohlásil, že "Rusko zřejmě prožívá epidemii se zpožděním".

Nejvíce je zasažen region kolem metropole Moskvy, který eviduje více než polovinu všech nakažených i zemřelých.