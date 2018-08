Velkolepé loučení se zesnulým senátorem McCainem

Na tři a půl tisíce smutečních hostů se ve čtvrtek v baptistickém kostele ve Phoenixu rozloučilo se zesnulým americkým republikánským senátorem Johnem McCainem, který v sobotu ve věku 81 let podlehl rakovině mozku. Někdejší demokratický viceprezident Joe Biden v projevu k pozůstalým ocenil morální hodnoty, které senátor zastával a prosazoval. Řekl rovněž, že na McCaina vzpomíná jako na bratra, se kterým vedl řadu rodinných sporů.

Biden prohlásil, že stejně jako McCain dobře ví, jak bolestný může život být. Rodině senátora řekl, že rozumí tomu, že neexistuje nic, co by mohlo jejich bolest utlumit. V této souvislosti připomněl smrt svého syna, který rovněž prohrál boj s rakovinou.

"Modlím se za trochu útěchy pro vás, neboť vězte, že vy jste s námi celý život sdíleli Johna a svět nyní s vámi sdílí hoře po Johnově skonu," řekl Biden.

Někdejší arizonský ministr spravedlnosti a dlouholetý šéf McCainovy kanceláře Grant Woods v proslovu vzpomínal, jaký měl senátor škodolibý smysl pro humor. Když ho McCain poprvé představoval svým spolupracovníkům, poznamenal, že Woods jich bude muset polovinu vyházet.

Hold mu vzdá také Obama a Bush

Čtvrteční ceremonie se zúčastnilo přes dvacet senátorů a také vrcholní představitelé Arizony, kterou McCain v Kongresu USA zastupoval. Již ve středu se rakvi s McCainovým tělem vystavené v arizonském Kapitolu přišlo poklonit několik tisíc lidí, další stovky lemovaly silnice dnes, kdy byly McCainovy pozůstatky převezeny nejprve do kostela a poté na letiště. Zde byla rakev s vojenskými poctami naložena do letadla, které ji dopraví do Washingtonu.

V pátek bude rakev vystavena v Kongresu USA. V sobotu bude pietní rozloučení pokračovat ve washingtonské katedrále, kde promluví někdejší prezidenti George Bush mladší a Barack Obama. Právě s nimi se McCain neúspěšně utkal v soubojích o prezidentské křeslo.

Soukromý pohřeb se uskuteční v neděli na hřbitově v Annapolisu ve státě Maryland. Na své přání bude McCain pohřben vedle svého spolužáka z námořní akademie a celoživotního přítele Chucka Larsona.