Venezuela částečně otevřela hranice se sousední Kolumbií

Venezuelské úřady částečně otevřou hranice s Kolumbií, které nechal autoritářský prezident Nicolás Maduro uzavřít kvůli opoziční snaze dopravit do zbídačené země humanitární pomoc. O jejich znovuotevření informoval Maduro v pátek na twitteru. Hranice ve směru do Venezuely jsou uzavřené od února, do Kolumbie však proudí tisíce uprchlíků denně.

"Nařídil jsem otevření hraničních přechodů s Kolumbií ve státě Táchira od této soboty 8. června. Jsme zemí míru, která pevně hájí svou nezávislost a suverenitu," napsal Maduro, podle něhož se Spojené státy prostřednictvím humanitární pomoci pokoušely o intervenci, jež měla svrhnout jeho režim.

Maduro nechal v únoru uzavřít hranice nejen s Kolumbií, ale i s Brazílií a s ostrovy u venezuelského pobřeží patřícími Nizozemsku. Způsobil tím zásadní problémy obyvatelům měst a obcí u hranic, kteří si v sousední Kolumbii opatřovali základní potraviny či další věci, jež mnohdy nejsou v jejich zemi k sehnání. Kvůli uzavřeným přechodům museli platit zločineckým skupinám, které si vydělávají převaděčstvím či pašováním zboží.

Do Venezuely se od února pokoušela dostat humanitární pomoc opozice vedená předsedou parlamentu Juanem Guaidóem, jehož více než pět desítek zemí uznává za dočasného prezidenta země. Podle něj v někdejší ropné velmoci, kterou socialistické vlády Madura a jeho předchůdce Huga Cháveze přivedly na pokraj hospodářského kolapsu, naléhavě potřebují pomoc stovky tisíc lidí.

OSN v pátek oznámila, že počet lidí, kteří před bídou a Madurovým režimem z Venezuely uprchly, překročil čtyři miliony. Více než 1,2 milionu jich zamířilo právě do Kolumbie a podle kolumbijské vlády jich přibývá na 2500 denně.