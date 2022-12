Vůdce skupiny, která chtěla unést guvernérku, dostal 16 let vězení

Vůdce skupiny, která v roce 2020 plánovala únos michiganské demokratické guvernérky Gretchen Whitmerové a odpálení mostu, byl odsouzen k 16 letům odnětí svobody, hrozilo mu až doživotí. O rozsudku nad Adamem Foxem v úterý informovala agentura AP. Druhý vůdce skupiny Barry Croft vyslechne rozsudek ve středu.

Fox společně s Croftem vedli ozbrojenou skupinu Three Percenters, která se v roce 2020 chtěla vloupat do prázdninového domu Whitmerové, unést ji, postavit ji před "soud" kvůli obvinění z velezrady a hrozit jí popravou. V případě úspěšného únosu za sebou chtěli Three Percenters odpálit most, aby dokázali uprchnout před policií, vyslechl soud.

Vyšetřovatelé uvedli, že skupina chtěla "zažehnout druhou americkou revoluci" a přivést USA na pokraj ozbrojeného konfliktu před blížícími se prezidentskými volbami v roce 2020. Jejich jednání podnítil odpor vůči pandemickým opatřením, která vláda zavedla proti šíření nemoci covid-19, píše AP. Fox byl podle obžaloby "mozkem" celé operace.

Whitmerová byla v roce 2020 jednou z předních osobností kampaně současného prezidenta Joea Bidena a veřejně se střetla s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem kvůli své koronavirové politice v Michiganu.

Organizaci Three Percenters rozbili informátoři a agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v utajení, kteří byli její součástí několik měsíců. Jejich práce vyústila v říjnu 2020 v celkem 14 zatčení. Foxe porota shledala vinným už v srpnu, kromě plánování únosu i ze spolčení za účelem získání výbušných zařízení.

"Nemůžu a nenechám extremisty překazit naši práci. Nikdy také nezlomí mou neochvějnou víru v lidské dobro a slušnost," prohlásila Whitmerová v srpnu v reakci na Foxovo usvědčení. Whitmerová v listopadových volbách post guvernérky obhájila.

Další tři členy skupiny uznal soud v Michiganu vinnými v říjnu.