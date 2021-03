Vyšetřovatelé nepokojů v Kapitolu se zaměřují na Rogera Stonea

S pokračujícím a rozšiřujícím se vyšetřováním nepokojů v sídle Kongresu z 6. ledna budou úřady zřejmě upírat stále větší pozornost na roli Rogera Stonea, spojence a bývalého poradce exprezidenta Donalda Trumpa. Napsal to list The Guardian s odkazem na vyjádření několika bývalých prokurátorů a Stoneových spolupracovníků.

Stone se sice nepokojů, jež stály život pěti lidí, osobně nezúčastnil, v týdnech před protestem i těsně před ním byl však v kontaktu s čelnými figurami několika krajně pravicových skupin, jejichž roli při násilnostech již federální úřady vyšetřují.

Den před nepokoji se Stone ve Washingtonu zúčastnil protestu nazvaného "Zachraňte Ameriku", kde opakoval nepodložená tvrzení tehdejšího prezidenta Trumpa o "ukradených" volbách a vyzýval přítomné "k impozantnímu boji za budoucnost této země, mezi temnotou a světlem, mezi božským a bezbožným, mezi dobrem a zlem".

V den nepokojů je pak vidět na několika videích poblíž svého hotelu ve Washingtonu společně se šesti členy krajně pravicového uskupení zvaného Oathkeepers (strážci přísahy), kteří vystupovali jako jeho ochranka. Dva z nich už policie stíhá kvůli účasti na následných výtržnostech v sídle zákonodárného sboru.

Vyšetřovatelé z Kongresu se podle všeho rovněž zaměřují na Stoneovy vazby na další krajně pravicovou militaristickou skupinu pojmenovanou Proud Boys (hrdí hoši). Stone se bavil v polovině prosince na protrumpovské demonstraci s Ethanem Nordeanem, který čelí kvůli své roli v nepokojích společně s dalšími třemi členy Proud Boys obvinění ze spiknutí. Stone byl rovněž několikrát spatřen ve společnosti lídra Proud Boys Enriqueho Tarrii, jehož policie zatkla ve Washingtonu pár dní před lednovou demonstrací kvůli tomu, že v prosinci zapálil vlajku hnutí Black Lives Matter (na černošských životech záleží). Policisté u něj při zatčení rovněž nalezli vysokokapacitní zásobníky do pistolí.

Stone přišel již v roce 2016 s heslem "Stop the Steal" (zastavte tu krádež), jež doprovázelo ničím nepodloženou myšlenku, že demokraté budou chtít Trumpovi "ukrást" vítězství v roce 2020. Po listopadových volbách tento výrok začal hojně používat Trump a jeho spojenci ve snaze zvrátit výsledek hlasování, v němž převládl demokrat Joe Biden.

Dlouhodobý republikánský stratég a poradce byl loni v únoru odsouzen k více než tříletému vězení mimo jiné za lhaní Kongresu v souvislosti s vyšetřováním vlivu Ruska na volby z roku 2016, v nichž zvítězil Trump. Republikánský prezident mu však nejprve odpustil trest vězení a následně mu udělil plnou milost, což řada opozičních politiků i pozorovatelů označila za korupční jednání.

Podle Phila Halperna, který do loňského roku sloužil 36 let jako federální prokurátor, by mohly federální úřady považovat Stonea za "svatý grál" svého vyšetřování lednových nepokojů. "Obvinění členové Oathkeepers a Proud boys by mohli být jen pěšáci na cestě za hlavní cenou. Buďte si jistí, že prokurátoři budou mávat lidem před očima nabídkou shovívavějšího přístupu a dalšími pobídkami výměnou za jakékoliv svědectví, jež by poukazovalo na Stoneovu účast v nepokojích v Kapitolu," řekl.

Stone však jakoukoliv roli v přípravách či samotném průběhu násilností jasně odmítá. Dříve uvedl, že chtěl 6. ledna vyvolat pokojný protest, a zdůraznil, že odsuzuje veškeré násilnosti, k nimž v sídle Kongresu došlo.

Někdejší Trumpův poradce nicméně založil internetovou stránku stonedefensefund.com, na níž prosí svoje podporovatele o finanční příspěvky, "které mi pomohou připravit se na odražení tohoto dalšího zákeřného útoku namířeného proti mně".