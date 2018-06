Vzkaz na záchodě! Letadlo do Chicaga muselo nouzově přistát

Letadlo společnosti United Airlines na cestě z Říma do Chicaga v pondělí nouzově přistálo v Irsku poté, co se na toaletě našel načmáraný vzkaz, že na palubě je bomba. Více než dvě stovky pasažérů se nyní musí podrobit grafologickému testu, informoval list The Irish Times. Policie rovněž prověřuje všechna jejich zavazadla.

Zda bylo ohrožení letadla skutečné, nebo šlo jen o hloupý vtip, zatím není jasné. "Provedeme dodatečné bezpečnostní kontroly všech klientů a jejich zavazadel," komentovala incident mluvčí společnosti United Airlines.

Letadlo z římského letiště Fiumicino muselo přerušit cestu do Chicaga krátce před 14.00 SELČ, kdy už se nacházelo nad Atlantikem. Zhruba za hodinu jej přijalo letiště Shannon nedaleko západoirského Limericku, kde už čekali policisté, hasiči i záchranáři.

Po přistání irská policie prověřila všech 214 cestujících a od každého si vyžádala ukázku rukopisu. Grafolog tyto vzorky porovná se vzkazem nalezeným na palubě letounu.

"Dopravíme naše zákazníky do Chicaga, jak jen to bude možné," ujistila mluvčí United Airlines.