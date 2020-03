Weinstein půjde za znásilnění na 23 let do vězení

Na 23 let do vězení ve středu poslal americký soud bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl v únoru uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Informovala o tom agentura AP. Sedmašedesátiletému Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let a obhajoba s ohledem na filmařovo zdraví žádala pětiletý trest vězení.

Verdikt, který oznámil soudce James Burke, si Weinstein vyslechl z invalidního vozíku. V uplynulých měsících totiž podstoupil operaci zad a následně také srdce kvůli problémům s krevní sraženinou.

"Opravu mě trápí výčitky svědomí," řekl podle CNN Weinstein před vynesením verdiktu. "Cítím to v hloubi svého srdce. Budu se nyní skutečně starat o druhé a stanu se opravdu lepším člověkem," uvedl.

Skandál kolem filmaře stál před více než dvěma lety u zrodu kampaně MeToo. V ní se ženy na celém světě začaly veřejně svěřovat se svými negativními zkušenostmi se sexuálním obtěžováním a násilím. Ze sexuálního nátlaku či znásilnění Weinsteina obvinilo více než 90 žen, většina z těchto případů je ale promlčená. Bývalý producent veškerá obvinění odmítá a trvá na tom, že poměry s ženami udržoval po vzájemném souhlasu.

Weinstein, který byl dříve považován za jednoho z nejmocnějších mužů Hollywoodu, podle poroty sexuálně napadl v roce 2006 asistentku produkce Mimi Haleyiovou a v roce 2013 pak podle verdiktu znásilnil tehdy aspirující herečku Jessicu Mannovou.

Za případ Haleyiové hrozilo Weinsteinovi 25 let vězení a u Mannové pak čtyři roky, protože při tomto činu nepoužil násilí a ani jím nehrozil. Burke ve verdiktu oznámil, že posílá Weinsteina na 20 let do vězení za sexuální napadení Haleyiové a na tři roky za mříže za znásilnění Mannové. Oba tresty budou vykonány po sobě a po odpykání bude Weinstein vystaven ještě pětiletému dohledu úřadů.

Cesta vzhůru

Weinstein založil v roce 1979 se svým o dva roky mladším bratrem Bobem filmové studio Miramax, název Miramax je složeninou jmen jejich rodičů - Miriam a Maxe. Původně mělo distribuovat nezávislé filmy, které nenacházely pochopení u velkých studií. Hlavní tváří firmy, která časem začala produkovat také vlastní snímky, byl starší ze sourozenců, tedy Harvey. Studio se postupně rozrostlo v jednu z hlavních amerických produkčních a distribučních společností.

K úspěšným filmům Miramaxu patří například Sex, lži a video (režie Steven Soderbergh, premiéra 1989), Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994), Anglický pacient (Anthony Minghella, 1996), Trainspotting (Danny Boyle, 1996), Dobrý Will Hunting (Gus Van Sant, 1997), Život je krásný (Roberto Benigni, 1998), Pravidla moštárny (Lasse Hallstrom, 1999), Zamilovaný Shakespeare (John Madden, 1999), Deník Bridget Jonesové (Sharon Maguireová, 2000), Frida (Julie Taymorová, 2002) nebo Kill Bill 1 a 2 (Tarantino, 2003 a 2004).

I po pohlcení společností The Walt Disney v roce 1993 si studio Miramax zachovávalo určitou míru nezávislosti. V roce 2005 opustili Miramax jeho zakladatelé bratři Weinsteinovi, kteří si založili The Weinstein Company. Ta - až do neslavného konce po vypuknutí aféry MeToo - stála za řadou dalších úspěšných filmů: Hanebný pancharti (Tarantino, 2009), Králova řeč (Tom Hooper, 2010) nebo Umělec (Michel Hazanavicius, 2011). Za čtvrtstoletí získaly Weinsteinem produkované filmy na osm desítek Oscarů.

Strmý pád

Po vypuknutí skandálu kolem sexuálního obtěžování v říjnu 2017 musel Weinstein ve vedení své produkční firmy skončit, The Weinstein Company později skončila v konkurzu.

Producenta opustila jeho druhá manželka Georgina, anglická herečka a módní návrhářka, a byl vyloučen z řady prestižních filmových organizací, včetně americké Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar. K podobnému kroku přitom tato instituce sahá jen velmi ojediněle.

Po vlně obvinění ze sexuálních útoků se Weinstein stáhl z veřejného života a žil na předměstí rodného New Yorku. Při cestách do centra města musel občas čelit verbálním útokům, loni v říjnu na něj například skupina žen v baru křičela, že je monstrum a násilník. Před časem vzbudilo rozhořčení Weinsteinovo vyjádření pro list New York Post, kde si postěžoval, že všichni zapomínají na jeho přínos filmu. "Produkoval jsem víc filmů režírovaných ženami a o ženách než kdokoli jiný... Já byl první! Byl jsem pionýr!" prohlásil.