Winfreyová Trumpa nevyzve, prezidentské ambice popřela

Americká mediální hvězda Oprah Winfreyová ve čtvrtek ukončila svůj krátký flirt s politikou a popřela prezidentské ambice. Magazínu InStyle řekla, že o úřadování v Bílém domě nemá zájem. Spekulace o kandidatuře slavné herečky a moderátorky vyvolala její zmínka při nedávném udílení filmových cen Zlatý glóbus, že americké ženy musejí obsazovat řídící posty v zemi.

Třiašedesátiletá Winfreyová, která je považovaná za nejbohatší Afroameričanku minulého století, se proslavila hlavně svým televizním pořadem Oprah Winfrey Show, který se na obrazovkách v USA objevoval v letech 1986 až 2011. Příznivci bohaté filantropky v minulých letech Winfreyovou bez úspěchu několikrát vyzývali, aby v prezidentských volbách kandidovala.

V posledních třech týdnech se v USA objevovaly zprávy o možné kandidatuře Winfreyové v prezidentských volbách v roce 2020, kdy by svůj mandát měl obhajovat nynější prezident Donald Trump. Prezident dokonce v reakci vyjádřil přesvědčení, že by takovou protikandidátku porazil.

"Není to nic, co by mě zajímalo," řekla ale Winfreyová americkému časopisu. "Nedávno jsem potkala někoho, kdo by mi prý s kampaní pomohl... Není to ale pro mě," řekla moderátorka, která neskrývá své sympatie k americké Demokratické straně.