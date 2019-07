Za kritiku Madura šla do vězení. Nyní žije pod dohledem

Ve Venezuele propustili z vazby pětadvacetiletou klarinetistku, která strávila za mřížemi šest týdnů kvůli kritice režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Obviněna byla z podněcování k nenávisti. Po propuštění na svobodu se musí pravidelně hlásit úřadům a nesmí se veřejně vyjadřovat. Za stejných podmínek propustil tento měsíc Madurův režim několik studentů, novináře a známou soudkyni Maríu Afiuniovou. Podle některých analytiků to souvisí s rozhovory, které zástupci vlády a opozice vedou na ostrově Barbados.

Otec klarinetistky Karen Palaciosové, stejně jako někteří další odpůrci režimu, rozhovory odmítají s tím, že Maduro jen hraje o čas a snaží se mimo jiné odpoutat pozornost od nedávné zprávy vysoké komisařky OSN pro lidská práva o porušování lidských práv ve Venezuele i od smrti kapitána Rafaela Acosty, který zemřel koncem června ve vězení na následky mučení.

Acostův případ podle ochránců lidských práv není ojedinělý. Madurův režim, který represemi už několik let potlačuje každé hnutí odporu, v posledních měsících pozatýkal i řadu důstojníků, kteří se chtěli přidat na stranu opozičního lídra Juana Guaidóa. Ten v lednu jako předseda parlamentu složil slib jako prozatímní prezident poté, co zákonodárný sbor neuznal nový Madurův prezidentský mandát vzešlý z nesvobodných voleb.

Zástupci Madurovy vlády a Guaidóa zahájili v květnu v Oslu předběžná jednání o řešení politické krize v zemi, kterou trápí i krize humanitární. Tento měsíc se jednání přesunula na Barbados. Obsah rozhovorů není veřejně znám. Podle zdrojů opozičního deníku El Nacional se jedná i o tom, že by Maduro souhlasil s prezidentskými volbami v roce 2020, včetně obnovy ústřední volební komise. Výměnou za to by měl Guaidó přesvědčit své mezinárodní spojence, jimiž je téměř 60 zemí světa, včetně USA, aby zrušili sankce vůči představitelům Madurova režimu.

Podle deníku El Nacional se na Barbadosu hovoří i o možnosti, že by v prezidentských volbách nekandidoval ani Maduro, ani muž číslo dvě jeho režimu Diosdado Cabello. Kandidátem Madurovy socialistické strany by mohl být guvernér státu Miranda a bývalý ministr školství Héctor Rodríguez (37), který se účastní jednání na Barbadosu.

Venezuelská opozice a vláda Nicoláse Madura, který je prezidentem od roku 2013, vedly v předchozích letech už vícero jednání, v nichž se opozice snažila Madura přimět, aby v zemi obnovil demokracii. Všechny rozhovory ale zatím ztroskotaly.

Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí. Ve více než třicetimilionové zemi je nedostatek potravin a léků, stále častější jsou výpadky elektřiny provázené i přerušováním dodávek vody. Přes čtyři miliony Venezuelanů za posledních několik let ze země utekly kvůli ekonomické krizi i kvůli pronásledování opozice režimem.