Za únik informací o hackerském útoku dostala žena 63 měsíců

Na více než pět let poslal soud v americké Augustě do vězení šestadvacetiletou ženu, která se přiznala, že předala médiím utajovaný dokument o ruských snahách ovlivnit americké prezidentské volby. Reality Leigh Winnerová pracovala jako zaměstnankyně analytické společnosti smluvně pro Národní bezpečnostní agenturu (NSA), jíž dokument odcizila.

Federální soudce ze státu Georgia poslal Winnerovou za mříže na 63 měsíců. Podle prokurátora, který výši trestu navrhl, se jedná o nejdelší trest, jaký kdy někdo dostal za federální zločin související s únikem utajovaných informací do médií.

Winnerová se u soudu omluvila a uznala, že to, co spáchala, bylo špatné. Žena, jež pracovala pro analytickou společnost Pluribus International, kterou si najala NSA, se již dříve přiznala, že si vytiskla kopii utajovaného dokumentu a následně jej zaslala novinářům. Tajné informace následně zveřejnil server The Intercept.

Dokument, který se týkal hackerského útoku na server jednoho z dodavatelů amerického hlasovacího softwaru několik dní před prezidentskými volbami v roce 2016, byl určen k utajování nejméně do roku 2042. V uniklé zprávě se nepíše, zda měl hackerský útok nějaký vliv na výsledky voleb.

Na Winnerovou, kterou policie zadržela loni v červnu, vyšetřovatelé přišli v rámci objasňování úniku informací. Protože byl list papíru s vynesenými údaji přeložený, došli k závěru, že materiál byl vytištěn a následně vynesen ze zabezpečených prostorů. Winnerová pak byla označena za jednoho ze šesti lidí, kteří dokument mohli tisknout. Následná kontrola jejího počítače ukázala, že si elektronicky dopisovala s novináři.