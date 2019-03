Zemřel nejstarší člen Sněmovny reprezentantů

Bývalý americký kongresman Ralh Hall, který byl nejstarším zákonodárcem ve Sněmovně reprezentantů, zemřel ve čtvrtek ve věku 95 let, oznámily tiskové agentury s odvoláním na republikány z Texasu, které Hall ve sněmovně zastupoval; dříve po půl století býval demokratem, ale s konzervativními názory. Ve sněmovně působil 34 let, než v roce 2014 ve věku 91 let prohrál republikánské primárky s mnohem mladším politikem, který byl ale daleko ostřílenější ve vedení kampaně v digitální éře.

Hall podle agentury AP tvrdil, že prodal cigarety a limonádu proslulé dvojici bankovních lupičů Bonnie a Clyde. Za druhé světové války létal jako pilot se stíhačkami Hellcat v Pacifiku, později působil jako soudce, obchodník a podnikatel. Býval zaníceným běžcem a v roce 2012 si ve svých 89 letech na den veteránu zaskákal padákem. Zemřel ve svém domově v Rockwallu v Texasu.

"Laura a já jsme hluboce zarmouceni, že skonal dobrý přítel a skvělý Texasan. Ralph Hall ztělesňoval slušnost, klasu a vlastenectví," uvedl bývalý prezident George Bush. "Vždy se na něj bude vzpomínat jako na jednoho z nejlepších Texasanů," ocenil texaský guvernér Greg Abbott.

Hall se 25. prosince 2012 stal nejstarším zákonodárcem, který kdy působil ve sněmovně. Překonal tak rekord, který před více než 80 lety ustavil Charles Manly Stedman ze Severní Karolíny. Ten zemřel při plnění svého mandátu v září 1930 ve věku 89 let, sedmi měsíců a 25 dnů jako poslední kongresový veterán občanské války.

Vůbec nejstarším zákonodárcem, který kdy působil v Kongresu USA, byl Strom Thurmond z Jižní Karolíny, který opustil Senát v roce 2003 ve věku 100 let, poznamenala agentura Reuters.