Zemřel někdejší prezident George Bush starší. Obamovi: Amerika přišla o vlastence

Ve věku 94 let zemřel bývalý americký prezident George Bush starší. Oznámil to mluvčí jeho rodiny, podle něhož 41. prezident USA zemřel v pátek krátce po 22.00 místního času. Bush starší byl v úřadu v letech 1989 až 1993, kdy se v Evropě hroutily komunistické režimy. Byl prvním americkým prezidentem, který přijel po revoluci do Československa, a to přesně rok po listopadových událostech.

Za vlády Bushe staršího také Spojené státy vstoupily do války v Perském zálivu.

"Jeb, Neil, Marvin, Doro a já se zármutkem oznamujeme, že po 94 pozoruhodných letech náš drahý táta zemřel," uvedl George Bush mladší v prohlášení, které prostřednictvím twitteru tlumočil mluvčí rodiny Jim McGrath. "George H.W. Bush byl člověkem obdařeným ušlechtilostí charakteru a byl tím nejlepším otcem, jakého si mohou syn nebo dcera přát," dodal Bush mladší, který byl prezidentem USA v letech 2001 až 2009.

Letos dubnu zemřela i prezidentova manželka Barbara, s ním byl ženatý 73 let. Z dětí zesnulého exprezidenta je známý i bývalý guvernér státu Florida Jeb Bush, který se v roce 2016 neúspěšně pokusil získat prezidentskou nominaci. Jeb Bush na twitteru v reakci na otcovo úmrtí napsal, že jeho otci nic nečinilo větší radost než pomáhat ostatním.

Mezi prvními na Bushovo úmrtí reagovali také exprezident Barack Obama a jeho žena Michelle, a následně také nynější prezident Donald Trump. Bílý dům v prohlášení napsal, že zesnulý George Bush svou opravdovostí, vtipem a tím, že se otevřeně hlásil k víře, rodině a zemi, inspiroval generace Američanů k veřejné službě.

"Spolehlivou schopností úsudku, zdravým rozumem a neochvějným vedením přivedl prezident Bush náš národ a svět k mírovému a vítěznému ukončení studené války," stojí v prohlášení Bílého domu. Bush starší také podle něj položil základy blahobytu na desítky let. Při všem, co vykonal, ale zůstal pokorný.

Obamovi uvedli, že Amerika přišla o "vlastence a skromného služebníka". "I když naše srdce dnes ztěžkla, jsou i plná vděku," stojí v prohlášení Obamových.

Podle agentury Reuters žil Bush déle než kterýkoli z jeho předchůdců. Bush ale musel být v posledních letech několikrát hospitalizován. Předloni si zlomil krční obratel a na pohřbu své ženy byl na invalidním vozíku.

Bush starší si získal popularitu díky úspěchu Spojených států ve válce v Perském zálivu v roce 1991. Popularita ale následně vyprchala během krátké hluboké recese, kdy Bush starší porušil svůj slib, že nebude zavádět nové daně. V prezidentských volbách v roce 1988 porazil demokratického guvernéra státu Massachusetts Michaela Dukakise, ale při druhé kandidatuře na prezidenta republikánského politika Bushe porazil demokrat Bill Clinton.

Hrdina z druhé světové války Bush byl před svým prezidentstvím rovněž kongresmanem, ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA) nebo také viceprezidentem v administrativě předchozího prezidenta Ronalda Reagana.

V roce 1990 Bush starší navštívil i tehdejší Československo. Českou republiku pak navštívil v roce 1999 u příležitosti desátého výročí sametové revoluce.