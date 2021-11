Zkušební orbitální let lodi Starship plánuje SpaceX na začátek příštího roku

První testovací orbitální let rakety Starship, kterou vyvíjí společnost SpaceX pro lety na Měsíc a Mars, se pravděpodobně uskuteční začátkem příštího roku. V noci na čtvrtek to podle serveru Space.com řekl zakladatel a majitel firmy Elon Musk během zasedání specializovaných institucí Národních akademií věd, inženýrství a medicíny, což je kolektivní vědecká akademie Spojených států.

SpaceX počítá s prvním orbitálním letem v lednu nebo v únoru, pokud vše půjde podle plánu, sdělil Musk. A po tomto důležitém kroku by podle něj mohly v ideálním případě brzy následovat další lety. "Máme v úmyslu uskutečnit, doufejme, desítku startů příští rok. Možná víc," poznamenal šéf společnosti, jejíž rakety Falcon 9 a lodě Dragon se už úspěšně zapojily do dopravy nákladů i lidských posádek na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Starship je druhým stupněm vyvíjeného raketového dopravního systému, který bude podle SpaceX schopný do vesmíru přepravovat více než sto tun nákladu najednou nebo až sto lidí při výpravách do hlubokého vesmíru. Doplňování paliva v kosmu raketě umožní transportovat posádky či velký náklad na Měsíc a na Mars.

První, nosný, stupeň systému, který společnost pojmenovala Super Heavy, bude vybaven 35 motory Raptor. Starship bude mít motorů šest a bude schopen letů nezávisle na prvním stupni. Super Heavy má být stejně jako Starship opakovaně použitelný, což výrazně sníží náklady na vesmírné výpravy. Oba spojené stupně s průměrem devíti metrů dosáhnou výšky 120 metrů.

SpaceX zahájila zkušební lety prototypů Starshipu ze své "hvězdné základny" u Boca Chica na jihu Texasu loni 9. prosince. Při těchto testech ale prototypy vybavené třemi raptory dosáhly maximální výšky "jen" deseti kilometrů.

Nadcházející orbitální testovací let bude zahrnovat prototyp Starshipu s označením SN20, který má mít plný počet šesti raptorů, a prototyp rakety Super Heavy s označením Booster 4. Nosič Booster 4 se má krátce po startu spustit do Mexického zálivu, ale SN20 udělá jeden oblet Země a sestoupí do Tichého oceánu poblíž havajského ostrova Kauai.

Podle Muska nelze očekávat, že první zkušební let bude perfektní. "S tímto prvním startem je spojeno velké riziko. Takže bych neřekl, že to bude pravděpodobně úspěšné, ale myslím, že uděláme velký pokrok," poznamenal.

SpaceX už má pro Starship zákazníky. Například japonský miliardář Jusaku Maezawa si zarezervoval místo pro let kolem Měsíce s plánovaným startem v roce 2023. A začátkem letošního roku NASA vybrala Starship jako počáteční přistávací systém lidských posádek v rámci programu Artemis. Cílem tohoto programu je vytvořit udržitelnou přítomnost lidí na Měsíci a kolem Měsíce do konce tohoto desetiletí.