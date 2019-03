Znásilněná jedenáctiletá dívka musela porodit. Potrat jí zakázali

Jedenáctiletá dívka v Argentině byla nucena porodit dítě i přesto, že měla právo na interrupci. Otěhotněla poté, co byla znásilněna starším mužem. Dítě přišlo na svět po provedení císařského řezu, pravděpodobně ale nepřežije. Aktivistky bojující za zákon, který by ženám dovoloval podstoupit interrupci, chování úřadů odsoudily. Zprávu přinesl server The Guardian.

Dívka, již média dali kvůli ochraně identity jméno Lúcia, žádala úřady několikrát o povolení interrupce. To ale nezískala a po 23 týdnech těhotenství porodila. V nemocnici se dokonce dvakrát pokusila o sebevraždu. Tamnímu psychologovi řekla, že "chci, abyste mi odstranili to, co do mě strčil ten starý muž".

Lúcia z města San Miguel de Tucumán otěhotněla poté, co ji znásilnil 65letý přítel její babičky. U té bydlela od roku 2015 společně se svými dvěma staršími sestrami. Ty byly v minulosti sexuálně obtěžovány zase přítelem jejich matky.

V Argentině je interrupce nelegální. Aktivistky bojující za prosazení této možnosti prožily v srpnu minulého roku zklamání potom, co senát o jen několik hlasů odmítl zákon přijmout. Nicméně zákon z roku 1921 umožňuje lékařům provést zákrok, pokud byla žena znásilněna nebo je v ohrožení její život. U soudu doktor řekl, že Lúcia čelí vysokému poporodnímu riziku, pokud interrupci nepodstoupí. Úřady přesto k zákroku nesvolily.

Státní tajemník zdravotnictví provincie Tucumán Gustavo Vigliocco tvrdil, že dívka si chtěla své dítě ponechat. "Jsem si blízký s dítětem i její matkou. Dítě chce pokračovat ve svém těhotenství. Zvažujeme rizika, ale měla by to zvládnout, váží přes 50 kilogramů," řekl Vigliocco v rozhovoru pro rozhlasovou stanici.

Celá věc se táhla tak dlouho, až nakonec doktoři i se souhlasem soudu po 23 týdnech těhotenství nařídili provedení císařského řezu. "Zachránili jsme život jedenáctileté dívce, která byla měsíc mučena provinčním zdravotním systémem," řekla Cecilia Oussetová, jež zákrok provedla.

"Nejhorší akt krutosti"

Zároveň obvinila guvernéra Tucumánu Juana Manzura z toho, že dívku využil ke svým politickým účelům. "Kvůli volbám úřady zabránily legální interrupci a donutily dívku porodit. Nohy se mi třásly, když jsem ji viděla. Bylo to jako se dívat na mou vlastní dceru. Ta malá holčička téměř nechápala, co se stane," doplnila s tím, že je Lúcia zdravotně v pořádku. Novorozenci ale šance na přežití nedává.

Úřady kritizovaly i aktivistky, jež v jihoamerické zemi bojují za práva žen. "Potrat je legální v případech znásilnění nebo ohrožení života. Stát musí tento zákrok zajistit. V tomhle případě šlo o nejhorší akt krutosti," prohlásila například zástupkyně neziskové organizace Women for Women International Soledad Dezaová.

Odpůrci možnosti potratu naopak tvrdí, že tento případ ctil jejich motto "Zachránit oba životy". Dítě je nicméně připojeno na hadičkách v inkubátoru a vůbec není jisté, jestli přežije.