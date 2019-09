Američanka se pokoušela propašovat z Filipín novorozeně

Američanka, kterou na letišti v Manile přistihli při pokusu propašovat z Filipín novorozence, čelí obvinění z obchodování s lidmi a únosu. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na filipínské úřady. Pokud Američanku shledá soud vinnou, hrozí ji doživotí, poznamenala agentura AP.

Jennifer Erin Talbotová (43) ze státu Ohio byla ve středu přistižena, jak se pokouší pronést dítě narozené před šesti dny na palubu letadla mířícího do Spojených států. Nebyla s to předložit palubní vstupenku, cestovní pas či jakékoliv jiné doklady k dítěti.

Devatenáctiletá biologická matka novorozence podle kriminalistů chtěla chlapce dát k adopci a byla si vědoma, že Talbotová hodlá dítě dostat do USA. Ta nicméně dítě nenahlásila na letišti. Až po zatčení předložila dokument, o kterém tvrdila, že je to písemný souhlas s převezením dítěte do USA. Na listině ale chyběl matčin podpis. Chlapec byl předán sociálním službám.