Americká provokace. Válečná loď proplula kolem Číňanů

Americký torpédoborec USS McCampbell s naváděnými střelami na palubě proplul pouhých 12 námořních mil (22 km) od čínské vojenské základny na Paracelských ostrovech v Jihočínském moři. Cílem operace bylo demonstrovat "svobodu plavby" a "zpochybnit nepřiměřené nároky na mořské území", uvedl mluvčí americké Tichomořské flotily Rachel McMarr. O případu, který se odehrál v době probíhajících jednání v Pekingu mezi Spojenými státy a Čínou, jež mají ukončit vzájemné obchodní spory.

Čínské ministerstvo zahraničí se proti akci americké lodi ostře ohradilo a prohlásilo, že Američané porušili čínské i mezinárodní právo. "Vyzýváme Spojené státy, aby okamžitě přestaly s takovým druhem provokací," uvedl mluvčí ministerstva Lu Kchang. Čína podle něj do oblasti vyslala vojenská plavidla a letadla s cílem identifikovat a odradit americkou loď od této činnosti. Na dotaz, zda incident může ohrozit probíhající jednání o obchodních otázkách mezi Pekingem a Washingtonem, Lu odpověděl, že "obě strany jsou zodpovědné za vytvoření nezbytné pozitivní atmosféry".

Peking si nárokuje téměř celé Jihočínské moře a opakovaně kritizuje USA a jeho spojence za námořní operace, které mají demonstrovat svobodnou plavbu poblíž Čínou obsazených ostrovů. Části Jihočínského moře považují za své také Vietnam, Filipíny, Brunej, Malajsie, Indonésie a Tchaj-wan.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se v prosinci dohodli na zastavení spirály obchodních sporů a odvetného zavádění cel na zboží v hodnotě stovek miliard dolarů. Trump uvalil cla na čínské zboží ve snaze odradit Peking od nekalých praktik týkajících se průmyslové špionáže, přístupu na trh či dotací průmyslovým podnikům. Čína odpověděla vlastními cly na americké výrobky.

Obchod je v posledních měsících jen jedním z konfliktních témat v americko-čínských vztazích. Američtí představitelé ostře kritizovali Peking za porušování lidských práv nebo za jeho vlivové operace v samotných Spojených státech. Obě země se střetávají i v otázce regionální bezpečnosti. Pekingu se nelíbí zejména americká podpora Tchaj-wanu, neboť ho považuje za integrální součást svého území.

Čína si se Spojenými státy v minulosti několikrát vyměnila ostrá slova ohledně toho, co Washington nazývá militarizací Jihočínského moře prostřednictvím stavby vojenských základen na umělých ostrovech a atolech. Peking jejich budování obhajuje jako nezbytné pro vlastní ochranu a tvrdí, že je to naopak Washington, kdo zvyšuje napětí vysíláním válečných lodí do blízkosti těchto základen.