Apokalyptické město: mrtvoly nestíhají sbírat ze země

Někteří nakažení koranovirem v Číně čekají až dva dny, než je prohlédne lékař, napsala agentura AFP. Nejhůře na tom je město Wu-chan, odkud se tento nový virus od konce loňského roku šíří.

V nemocnicích tohoto jedenáctimilionového města se tvoří dlouhé fronty lidí s bílými rouškami na obličeji, jimiž se obyvatelé snaží chránit před nákazou. Nedaleko jedné z nemocnic dokonce ležel několik hodin mrtvý muž, než k němu dorazila záchranka a policie.

Ulice, v jejíž blízkosti se nachází jedna z hlavních nemocnic města Wu-chan pro léčbu koranoviru, kvůli karanténě ve městě téměř zela prázdnotou, až na mrtvého muže na chodníku. Trvalo několik hodin, než si pro něj přijela záchranka, uvedla AFP. Asi šedesátiletý muž měl na obličeji bílou roušku, ale zatím není jasné, zda zemřel na nový koronavirus. Ten má v Číně už přes 200 obětí a téměř 10 tisíc osob je jím v Číně už nakaženo.

Podle reportéra AFP dorazili k mrtvému muži na chodníku záchranáři v bílé ochranné kombinéze až za několik hodin. Mrtvolu poté zakryli modrou pokrývkou a policisté, viditelně nervózní, následně na tělo položili kartony, aby ho skryli před zraky veřejnosti. Forenzní tým, který na místě tělo ohledával, se postříkal dezinfekcí. Stejně jako to udělala policie a zdravotníci s místem nálezu oběti.

Man found dead in street in face mask in shocking image from coronavirus-hit Wuhan https://t.co/ElhKmpCLmm