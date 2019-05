Bomba nastražená v autě zasáhla americký konvoj v Kábulu

Při výbuchu bomby nastražené v autě v afghánském hlavním městě Kábulu byly zraněny čtyři osoby ve službách americké armády a o život přišlo několik Afghánců. Informace o přesných počtech obětí se nicméně zatím různí, některé zdroje hovoří až o devíti mrtvých. K atentátu se přihlásilo islamistické hnutí Tálibán. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura Reuters. Ve čtvrtek v afghánské metropoli útočil sebevražedný atentátník nedaleko vchodu do vojenské akademie a o život přišlo šest lidí. V uplynulých dnech byla ve městě posílena bezpečnost.

Nálož v autě vybuchla na východě města na rušné silnici vedoucí do Džalálábádu, na nebi se po ní objevil sloup bílého dýmu. Na sociálních sítích byly zveřejněny fotografie velmi poškozeného bílého vozu typu SUV obklopeného hasiči. Podle agentury Reuters jde o auto, které v Afghánistánu většinou využívají mezinárodní organizace.

Mluvčí amerických sil v Afghánistánu uvedl, že výbuch zasáhl americký konvoj a čtyři lidé utrpěli lehká zranění. Nejmenovaný afghánský bezpečnostní zdroj, který neměl povolení hovořit veřejně s novináři, ale řekl, že o život přišlo devět lidí a šest civilistů bylo zraněno. Agentura AP s odvoláním na policii píše o sedmi afgánských obětech.

Mluvčí Tálibánu v prohlášení uvedl, že terčem útoku byl konvoj zahraničních sil. Podle něj přišlo o život deset vojáků a zničeny byly dva vozy.

A car bomb targeted the convoy of foreign forces in #kabul, At least 6 people were killed & 5 others were wounded in an explosion that took place in Qala-e-Wazir area in Kabul’s PD9 pic.twitter.com/eI0ZUfOoqh