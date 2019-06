Býval slavným fotbalistou a tváří povstalců. V sobotu zemřel

V bojích v Sýrii zemřel Abdal Básat Sárút, kdysi slavný syrský fotbalista, který se vypuknutí povstání proti prezidentu Bašáru Asadovi v roce 2011 stal symbolem boje proti režimu a později povstaleckým velitelem. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že Sárút přišel o život při bojích s vládními silami na severozápadě země.

Sedmadvacetiletý Sárút býval známým brankářem a svou zemi zastupoval jak v syrské fotbalové reprezentaci do 17 let, tak i v reprezentaci do 20 let. Po vypuknutí povstání v Sýrii před více než osmi letech se ale proslavil jinak - začal být nazýván "pěvcem revoluce", protože na nejrůznějších shromážděních zpíval smuteční písně za zabité demonstranty, ale i písně, ve kterých dehonestoval prezidenta.

Po násilném potlačení protestů se sportovec stal jedním z velitelů rebelů bojujících proti režimu. Televizní stanice Al-Džazíra ho označila za "velmi známou postavu syrského povstání". V bojích se syrskou armádou zahynuli rovněž jeho čtyři bratři a otec.

Sárút přežil několik pokusů o atentát, v posledních týdnech se jeho jednotka účastnila bojů ne severu provincie Hamá. Před dvěma dny utrpěl povstalecký velitel závažná zranění, kterým podlehl. Boje v oblasti se v poslední době vyostřily, povstalecké jednotky se tam snaží odrazit ofenzivu vládních sil. Provincie Idlib a část sousední Hamá jsou jedny z posledních oblastí, nad nimiž vláda nemá kontrolu.