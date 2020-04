Čína kritizuje požadavek Austrálie na vyšetřování původu viru

Čínské ministerstvo zahraničí označilo za politické manévrování požadavek Austrálie nezávisle vyšetřit původ koronaviru. V reakci na nedávnou kritiku amerického ministra zahraničí Mikea Pompea rovněž ujistilo, že v Číně v současnosti nejsou otevřeny žádné takzvané mokré trhy s živými zvířaty. Právě ty mohly být podle expertů zdrojem nákazy, z níž se vyvinula celosvětová pandemie. Čína ve čtvrtek kromě toho oznámila, že poskytne dodatečných 30 milionů dolarů (téměř 767 milionů korun) Světové zdravotnické organizaci (WHO) na podporu boje proti nemoci covid-19. Peking uvedl, že už v březnu věnoval WHO 20 milionů dolarů.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Keng Šuang ve čtvrtek podle agentury Reuters řekl, že žádost z Austrálie je politickou manipulací a že Canberra by měla skoncovat se svou politickou předpojatostí. "Takzvané nezávislé vyšetřování navrhované Austrálií je ve skutečnosti politickou manipulací," prohlásil Keng.

Austrálie o víkendu oznámila, že bude požadovat mezinárodní vyšetřování, které by objasnilo původ nového typu koronaviru a jeho rozšíření. Ve čtvrtek australský premiér Scott Morrison vyzval všechny členské země WHO k podpoře takového šetření. Řekl, že všichni členové mají povinnost se na věci podílet, a dodal, že Austrálie bude vyšetřování prosazovat na příštím zasedání Světového zdravotnického shromáždění, hlavního orgánu WHO, které se uskuteční 17. května.

"Byl bych rád, kdyby byl svět bezpečnější, pokud jde o viry... Rád bych věřil, že jakákoli další země, ať je to Čína, nebo kdokoli jiný, by měla sdílet stejný cíl," prohlásil ve čtvrtek Morrison před novináři.

Žádné "mokré trhy"

Austrálie podle Reuters chce, aby byla WHO posílena a měla k dispozici inspektory s pravomocemi vstoupit do dané země, podobně jako zbrojní inspektoři, v zájmu rychlejší reakce na zdravotní krizi.

Mluvčí čínské diplomacie Keng ve čtvrtek dále na tiskové konferenci prohlásil, že v Číně nejsou žádné "mokré trhy". Reagoval tak na dotaz ohledně poznámek amerického ministra zahraničí Pompea, který minulý týden Čínu vyzval k uzavření těchto tržišť.

K jejich kritice se připojila také Austrálie, když vyzvala největší ekonomiky světa sdružené ve skupině G20, aby proti trhům s živými zvířaty něco podnikly.

Austrálie označila trhy za riziko z hlediska biologické bezpečnosti, ale zatím nevyzývá k jejich úplnému zákazu. Měly by však podle ní být po etapách utlumovány.

Jako "mokré trhy" jsou označována tržiště s čerstvým masem či rybami, a to podle podlah, které bývají mokré buď od rozehřátého ledu používaného na chlazení, nebo kvůli častému stříkání prostorů vodou. Zvířata se na některých trzích totiž prodávají živá nebo se tam přímo porážejí, což zanechává množství nečistot. Experti mají za to, že nový koronavirus se objevil na jednom takovém tržišti v čínském Wu-chanu, kde se prodávala i zvířata jako lišky, cibetky, želvy nebo hadi. Podle vědeckých poznatků jsou původním zdrojem nového koronaviru SARS-CoV-2 netopýři.

"Mokrý trh, jako je rybí trh v Sydney, je dokonale bezpečný," řekl ve čtvrtek televizi ABC australský ministr zemědělství David Littleproud. "Ale když tam přidáte divoká zvířata, živá divoká zvířata, exotická divoká zvířata, vzniká nebezpečí pro člověka a biobezpečnostní riziko takové míry, jaké jsme byli svědky," řekl Littleproud. Připomněl také, že samotná Čína Světové organizaci pro zdraví zvířat (WOAH) sdělila, že původem nemoci covid-19 jsou patrně tato zvířata.

Podle WOAH je covid-19 "blízkým příbuzným" jiných virů, které se našly ve vrápencích. Vir pak mohl přeskočit na člověka přímo z netopýrů, nebo nepřímo, například přes hmyzožravé savce luskouny.

Také koronavirus, který způsobil dřívější epidemii SARS, se podle vědců pravděpodobně nejdřív objevil v netopýrech, načež se přes cibetky dostal do lidí. Koronavirem způsobujícím nemoc MERS se lidé nejspíš nakazili od velbloudů, původním zdrojem však byli opět netopýři.

Čína sice v lednu vyhlásila dočasný zákaz prodeje živých zvířat, ale postupně přibývá zpráv, že živá zvířata se na čínských tržištích stále prodávají.