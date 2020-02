Čína potřebuje roušky a další materiál, Česko pošle deset milionů korun

Čína kvůli epidemii nového typu koronaviru naléhavě potřebuje zdravotnický materiál, jako jsou ochranné roušky, brýle a kombinézy. Podle agentury AFP to v pondělí uvedlo čínské ministerstvo zahraničí.

Několik zemí, včetně Francie, Británie, Japonska a Jižní Koreje, již zdravotnické potřeby do Číny vyslalo, uvedla na pondělní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.

Česko pošle Číně jako humanitární pomoc deset milionů korun. Na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka to v pondělí schválila vláda. Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Premiér Andrej Babiš zopakoval, že rezervy zdravotnického vybavení, jako jsou například roušky, si musí Česko ponechat, aby bylo připravené na náhlé situace.

Čínské továrny jsou schopné vyrobit maximálně 20 milionů ochranných masek denně, uvádí čínské ministerstvo průmyslu. Podniky se navíc teprve v pondělí vracejí k výrobě po dovolených, které dělníci dostali u příležitosti lunárního Nového roku a které úřady kvůli novému koronaviru prodloužily. Tchien Jü-lung z ministerstva průmyslu uvedl, že továrny na výrobu respiračních roušek nyní pracují na 60 až 70 procent.

Kromě 50milionové provincie Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí, je nošení ochranných masek na veřejnosti povinné i v několika dalších městech a provinciích. Týká se to například nejlidnatější čínské provincie Kuang-tung, dále pak provincií S'-čchuan, Ťiang-si, Liao-ning a města Nanking, v nichž žije celkem přes 300 milionů lidí.

Objevil se účinný lék?

Thajský ministr zdravotnictví na pondělní tiskové konferenci informoval o případu 71leté Číňanky testované v Thajsku pozitivně na koronavirus, která se uzdravila po podání kombinace antivirových léků používaných na virus HIV, který vyvolává syndrom získaného selhání imunity (AIDS), a chřipku.

Infikovaná žena měla podle ministra nezávažnější příznaky ze všech 19 lidí, u nichž byl nový koronavirus v Thajsku potvrzen. "Po 48 hodinách byly laboratorní výsledky testů na koronavirus negativní," uvedl ministr. "Žena, který byla předtím vyčerpaná, se mohla již po 12 hodinách v posteli posadit," dodal. Nyní je stejnou kombinací v Thajsku léčena druhá pacientka z Wu-chanu.