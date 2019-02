Čína se bojí neblahých následků. Washington a Moskva by měly spor řešit

Čínská vláda vyzvala Spojené státy a Rusko, aby spor kolem smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) vyřešily dialogem. Vyjádřila nesouhlas s pátečním rozhodnutím Washingtonu od smlouvy z roku 1987 odstoupit. Její vypovězení v sobotu ohlásila i Moskva.

"Čína nesouhlasí s americkým vystoupením a vyzývá Spojené státy a Rusko, aby spory náležitě vyřešily konstruktivním dialogem," citovala agentura AP prohlášení čínského ministerstva zahraničí. Rozhodnutí americké vlády odstoupit od raketové dohody by podle Pekingu mohlo spustit "neblahé následky".

Washington ohlásil své rozhodnutí v pátek, na což v sobotu reagovala stejným krokem Moskva. Začala tak běžet půlroční výpovědní lhůta, během níž je ještě o osudu smlouvy možné jednat.

Ujednání uzavřené v éře prezidenta USA Ronalda Reagana a sovětského reformního vůdce Michaila Gorbačova ukládá oběma velmocím zlikvidovat rakety s doletem 500 až 5 tisíc kilometrů. USA obviňují Rusko, že smlouvu porušilo výrobou nové střely. Washington má v tomto ohledu podporu spojenců z NATO, Moskva nařčení popírá.

Americký prezident Donald Trump v pátečním prohlášení vyjádřil připravenost jednat s Ruskem o "ověřitelné a vynutitelné" kontrole zbrojení. Jeho ruský protějšek Vladimir Putin prohlásil, že "dveře pro rozhovory jsou otevřené", nařídil však, aby ruští diplomaté jednání s USA neiniciovali.

AP připomíná, že Trump dohodu o likvidaci raket vidí i jako překážku pro vojenské soupeření s Čínou, která údajně investuje velké prostředky do vývoje balistických raket a střel s plochou dráhou letu o dlouhém doletu. Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení vyloučilo vyjednávání o novém vícestranném paktu, který by INF nahradil.

"Čína je proti multilateralizaci této dohody," uvedlo ministerstvo, a dodalo, že INF hraje významnou roli v ochraně globální strategické rovnováhy. "Zcela nezbytné je v tomto momentě prosazovat dodržování existující dohody místo vytvoření nové," pokračuje komuniké.

China voices opposition on US’ withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces (#INF) Treaty, saying the move could trigger a series of "negative consequences.” China also urges the US & Russia to have constructive dialogues to property address their differences: FM pic.twitter.com/Y2Zty5BTPD