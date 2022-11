Čína vyšle ke své první vesmírné stanici loď se tříčlennou posádkou

Čína v úterý vyšle na svou první vesmírnou stanici loď se třemi kosmonauty. Mise lodi Šen-čou 15, která odstartuje z kosmodromu na okraji pouště Gobi ve 23.08 místního času (16.08 SEČ), bude mít za úkol dokončení stavby nové čínské vesmírné stanice. Informovala o tom v pondělí podle agentury Reuters Čínská národní vesmírná agentura. Posádka vystřídá tři současné astronauty, kteří jsou na čínské vesmírné stanici Tchien-kung (Nebeský palác) od června.

"Během pobytu (na vesmírné stanici) astronauti přivítají nákladní loď Tchien-čou 6 a předají misi posádce vesmírné lodi Šen-čou 16," uvedl v pondělí mluvčí Čínské národní vesmírné agentury Ťi Čchi-ming. Čína vyslala poslední ze tří modulů k vesmírné stanici na konci října a 13. listopadu u stanice úspěšně zakotvila loď se šesti tunami nákladu.

Současnou posádku, kterou tvoří dva muži a jedna žena, vystřídají během přibližně týden trvajícího předání tři mužští astronauti: Fei Ťün-lung, Teng Čching-ming a Čang Lu. Ti na vesmírné stanici, na níž chce mít Čína posádku trvale, zůstanou přibližně půl roku. Sedmapadesátiletý velitel mise Fei je veteránem letu z roku 2005, při němž Čína podruhé vyslala do kosmu člověka. Další dva členové posádky letí do vesmíru poprvé. Návrat současné posádky na Zemi je očekáván v prosinci.

Dokončení první čínské vesmírné stanice, která má podle agentury AP plánovanou životnost deset až 15 let, bude milníkem v ambicích Číny na nízké oběžné dráze Země. Stárnoucí Mezinárodní vesmírná stanice (ISS), kterou spravuje NASA, by mohla ukončit provoz do konce roku 2030.

Čínská vesmírná stanice Tchien-kung vzniká bez pomoci jiných států. Čína se na projektu ISS nepodílí kvůli nesouhlasu Spojených států, kterým se nelíbí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.