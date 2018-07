Čtyři chlapci jsou z jeskyně venku, ale záchranáři potřebují pauzu

V Thajsku v neděli byla dokončena záchrana prvních čtyř chlapců z třináctičlenné skupiny, která uvázla v zatopeném jeskynním systému na severu země. Evakuace dalších bude zahájena za deset až 20 hodin, což je doba, kterou záchranáři potřebují k nezbytné přípravě. V přímém televizním přenosu to oznámil šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, na jejímž území se jeskynní komplex nachází.

"Naše operace byla úspěšnější, než jsme očekávali," řekl guvernér. První chlapec byl podle něj venku už v 17:40 místního času (12:40 SELČ), ačkoliv média původně uváděla, že první by mohl být venku až kolem 16:00 SELČ. Chlapci se v úseku asi jednoho kilometru přesouvali pod hladinou, zbytek ušli pěšky. Skupinu prvních čtyř dětí přemístily vrtulníky k lékařskému pozorování do nejbližší nemocnice.

Totožnost prvních zachráněných guvernér nesdělil. Dozorující lékař vybral podle médií nejprve ty nejslabší. Počet zachráněných odpovídá původnímu plánu, podle kterého potápěči převedou do bezpečí chlapce rozdělené do čtyř skupin, přičemž v první byly čtyři osoby a v ostatních budou tři.

Osottanakón řekl, že nyní potřebují záchranáři deset až 20 hodin na přípravu operace, aby mohli evakuovat další skupinu. Celkově se na záchraně podle guvernéra podílí 90 potápěčů, z toho 50 zahraničních a 40 thajských.

Skupina dětí s jejich fotbalovým trenérem byla v jeskyni uvězněna od 23. června.

