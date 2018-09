Další krok k usmíření. Korejští lídři vystoupili na "posvátnou" horu

Severokorejský vůdce Kim Čing-un a jihokorejský prezident Mun Če-in se vydali na sever KLDR, kde vystoupili na "posvátnou" horu Pektu, údajné rodiště Kim Čong-ila, otce nynějšího diktátora. Rituální cesta byla pokračováním Munovy návštěvy Severní Koreje, během níž Kim Čong-un slíbil další kroky k denuklearizaci. Mun se má ještě během čtvrtka vrátit do Soulu.

Sopka Pektu s kráterním jezerem na vrcholu je součástí oficiální státní mytologie, která má legitimizovat dynastické nároky rodiny Kimů. Její obrys je patrný na státním znaku KLDR a její jméno zaznívá i v severokorejské státní hymně. Podle oficiální zprávy pchjongjangských médií cesta na vrchol hory symbolizovala úspěch vnitrokorejského summitu, letos už třetího.

Před horskou výpravou se jihokorejský prezident ve středu večer na stadionu v Pchjongjangu zúčastnil manifestačního představení, jemuž údajně přihlíželo 150 tisíc lidí. V projevu vyzval k ukončení nepřátelství na Korejském poloostrově a k míru a spolupráci obou korejských států.

"Žili jsme společně 5 tisíc let a odděleně 70 let. Navrhuji zastavit nepřátelství posledních 70 let a udělat velký krok k míru, abychom byli znovu jednotní," řekl Mun Če-in.