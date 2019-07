Demonstranti pochodovali s maketou rakve Carrie Lamové

Skupina demonstrantů v pátek prošla kolem sídla hongkongské vlády s maketou rakve správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Pochod byl připomínkou měsíčního výročí zahájení masových protestů proti návrhu zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny, uvedla agentura AP. Demonstranti kromě stažení návrhu extradičního zákona požadují rezignaci pročínské správkyně Lamové. Další protestní akce chystají organizátoři na víkend.

Lamová pod tlakem protestů proces schvalování návrhu zákona pozastavila, demonstranti si ale přejí jeho úplné zrušení. Prodemokratický aktivista Leung Kwok-hung obvinil Lamovou z arogance. "Pokud chcete, aby Hongkong pokročil vpřed, přijměte realitu... a odstupte," řekl.

Do demonstrací se v Hongkongu v posledních týdnech zapojovali především studenti, účastníci dnešního pochodu byli ale převážně veteráni z řad prodemokratických aktivistů. Byl mezi nimi i třiašedesátiletý Leung, který se se svými dlouhými vlasy a tričkem s Che Guevarou už na přelomu tisíciletí stal ikonou hongkongské opoziční scény.

Demonstranti obešli vládní úřad v centru Hongkongu a zastavili se u policejní barikády na místě dřívějších protestů, kde se skloněnými hlavami uctili minutou ticha památku několika mladých lidí, kteří v uplynulých týdnech v souvislosti s protesty zemřeli. Patří k nim například muž, který se zabil, když se snažil pověsit transparent, a žena, jež spáchala sebevraždu a v dopise na rozloučenou žádala stažení kontroverzního návrhu zákona.

Další protesty jsou v plánu

Vlna manifestací v Hongkongu trvá už několik týdnů, přičemž jednoho z červnových protestů se podle organizátorů zúčastnily dva miliony lidí. Policejní odhady byly výrazně nižší. V den 22. výročí návratu někdejší britské kolonie Hongkongu pod čínskou správu 1. července znovu vyšly do ulic statisíce lidí. V neděli 7. července se do demonstrací podle opozice zapojilo na 260 tisíc účastníků, podle policejních odhadů jich bylo jen asi 53 tisíc.

Kritici extradičního zákona se obávají, že by norma narušila právní nezávislost poloautonomního Hongkongu a že podezřelí vydaní do Číny by tam mohli čelit nespravedlivým, politicky motivovaným procesům.

Podle agentury AP se o nadcházejícím víkendu uskuteční další protestní akce ve dvou nákupních čtvrtích u hranic s Čínou, které s oblibou navštěvují čínští turisté. Občanská fronta za lidská práva, která patří k hlavním organizátorům protestů, svolala další velkou demonstraci na 21. července.

Jeden z vůdců Občanské fronty, Jimmy Sham, uvedl, že demonstranti budou požadovat především vyšetření "policejního násilí" při zásazích proti demonstrantům na předchozích akcích, propuštění zadržovaných a přímé volby správce Hongkongu. V současnosti správce volí 1200členná komise, v níž převažují přívrženci čínské centrální vlády.