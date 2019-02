Do Vietnamu obrněným vlakem. Kim dá přednost železnici

Severokorejský vůdce Kim Čong-un by se mohl příští týden na summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem do Vietnamu vydat svým obrněným vlakem. Spekulace o tom, že Kim dá přednost cestování po železnici před letadlem, podpořila podle agentury AFP pondělní návštěva vysoké severokorejské delegace na vlakovém nádraží ve vietnamském městě Lang Son na hranici s Čínou.

"V pondělí byl v Lang Sonu tým ze Severní Koreje. Přijeli tam z Hanoje autem," řekl agentuře AFP nejmenovaný zdroj s tím, že delegaci vedl personální šéf Kimovy kanceláře Kim Čchang-son, označovaný také za Kimova vrchního sluhu.

Podle reportáže japonské televize Asahi TV severokorejská delegace kromě prohlídky železničního nádraží v Lang Sonu zjišťovala také stav silnic v oblasti. Ve městě naopak není žádné letiště, upozornila agentura AFP.

Summit plánovaný na 27.-28. února do vietnamské metropole Hanoje bude následovat po červnové historické schůzce Kima s Trumpem v Singapuru. Tam přiletěl Kim Čong-un letounem Boeing 747 společnosti Air China. Již předtím se Kim vydal v květnu letecky na návštěvu čínského přístavu Ta-lien. Odklonil se tak od tradic svého otce Kim Čong-ila, který se bál létání, a stal se po 32 letech prvním vládcem KLDR, který letěl do zahraničí.

Při ostatních návštěvách Číny ale dal Kim přednost dlouhé jízdě vlakem a stejný způsob dopravy může zvolit i do vietnamské metropole. Další eventualitou je, že by dojel po vyzkoušené trase po železnici do Pekingu a odtud odletěl do Hanoje. Téměř 4000 kilometrů dlouhá jízda vlakem z Pchjongjangu přes Peking a Lang Son do Hanoje by totiž podle AFP mohla trvat až 60 hodin.

Kimův pomalý vlak by navíc mohl podle expertů silně narušit provoz na čínské vysokorychlostní železnici. Analytici rovněž poukazují na to, že severokorejský diktátor nerad opouští svou zemi na příliš dlouhou dobu, protože to považuje za riskantní.

Kimova zastávka v Pekingu cestou na summit či zpět se ovšem dá předpokládat, protože Čína je nejbližším diplomatickým spojencem Severní Koreje a KLDR s ní svou zahraniční politiku vždy konzultuje. Hned týden po prvním summitu Kima a Trumpa v Singapuru se severokorejský vůdce sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, připomněla agentura AFP.