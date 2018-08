Experti OSN ve své zprávě o Jemenu sepsuli mezinárodní koalici

Experti OSN ve zprávě o Jemenu konstatovali, že některé akce mezinárodní koalice vedené Saúdskou Arábií by mohly být považovány za válečné zločiny, protože zasáhly velké množství civilistů. Šíitští povstalci podle expertní zprávy civilisty ohrožují rovněž, a to raketovými útoky na Saúdskou Arábii či blokováním dodávek zboží do jemenského města Táiz a jeho ostřelováním.

Podrobnou zprávu o situaci v Jemenu zveřejnili odborníci, které pověřila Rada OSN pro lidská práva vyšetřováním. Zpráva vychází před mírovými rozhovory mezi jemenskou vládou a šíity, jež OSN svolala do Ženevy na 6. září.

Jemenská válka trvá čtyři roky a od roku 2015 v ní bojuje na straně vlády mezinárodní koalice vedená Saúdskou Arábií. Její letadla při svých operacích zasahují také tržiště, svatební shromáždění nebo rybářské lodě a zanechávají za sebou množství civilních obětí. Koalice navíc zavedla omezení pro některé přístavy v Rudém moři a na letišti v Saná, což blokuje plynulé zásobování civilistů. Inspekce v přístavu Hudajdá podle zprávy zpomalují komerční zásobování, i když OSN ani koalice při prohlídkách neobjevily žádné zbraně pašované do Jemenu. V zemi se v důsledku konfliktu a uvedených opatření ocitlo na pokraji hladu 8,4 milionu lidí, uvádějí experti.

"Většinu civilních obětí mají na svědomí koaliční nálety. V minulých třech letech při nich byly zasaženy obytné čtvrtě, tržiště, pohřební a svatební shromáždění, věznice, civilní lodě i zdravotnická zařízení," stojí ve zprávě. "Zástupci jemenské vlády a koalice, včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, mohli útoky porušit principy rozlišování cílů, přiměřenosti a prevence, což může být považováno za válečný zločin," dodává zpráva, podle níž byl sestaven také seznam podezřelých. Jemenská vláda dostala od OSN kopii zprávy, ale zatím na ni nereagovala.

Stojí v ní také, že obě strany konfliktu najímají do bojů děti ve věku od 11 do 17 let.

Panel odborníků vede Tunisan Kamál Džandúbí. Zpráva se nezmiňuje o USA a Británii, které poskytují alianci vedené Saúdskou Arábií zbraně i tajné informace, a ponechává stranou také íránskou podporu šíitských povstalců.